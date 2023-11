Pagpapahusay ng Accessibility: Feature ng Voice View ng Amazon Fire Stick

By

Ang mga gumagamit ng Amazon Fire Stick ay mayroon na ngayong maginhawang opsyon upang mapahusay ang kanilang karanasan sa panonood gamit ang tampok na Voice View. Ang pambihirang tool sa accessibility na ito, na pangunahing idinisenyo para sa mga indibidwal na may kapansanan sa paningin, ay nag-aalok ng mahalagang suporta sa mga nahihirapang makita ang screen o simpleng naghahanap ng karagdagang tulong habang pumipili ng content na papanoorin.

Ang Voice View, gaya ng inilalarawan ng Amazon, ay isang screen reader na partikular na binuo para sa mga Fire TV device. Kapag na-activate, maririnig nitong nakikipag-usap ang on-screen na text habang nagna-navigate ang mga user sa mga opsyon at setting ng menu. Bukod dito, maaari itong magamit sa panahon ng paunang proseso ng pag-setup ng device, na nagbibigay ng inclusive at user-friendly na karanasan.

Para ma-access ang feature na ito, tiyaking mayroon kang Fire TV Stick na may kasamang Alexa Voice Remote. Hindi na haharap sa anumang limitasyon ang mga user pagdating sa pag-enjoy sa kanilang mga paboritong palabas o pelikula. Sa pamamagitan ng sabay na pagpindot sa Menu at Back button, na matatagpuan sa tuktok na trio ng maliliit na button sa remote, nang humigit-kumulang dalawa hanggang limang segundo, ang tampok na Voice View ay maaaring ma-activate nang walang kahirap-hirap.

Bilang karagdagan sa malayuang paraan, may opsyon din ang mga user na paganahin o huwag paganahin ang Voice View sa pamamagitan ng Settings app. I-access lang ang seksyong Accessibility at piliin ang VoiceView. Kapag matagumpay na na-activate, babatiin ang mga user ng nakakapanatag na voice prompt, "VoiceView Ready," na nagsasaad na ang feature ay pinagana at handang magbigay ng nakaka-engganyong karanasan. Sa kabaligtaran, kapag naka-off ang feature, maririnig ng mga user ang prompt, “VoiceView Exiting.”

Sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga tool sa pagiging naa-access tulad ng Voice View, ipinapakita ng Amazon ang pangako nito sa pagiging inclusivity, tinitiyak na masisiyahan ang lahat sa mga benepisyo ng kanilang Fire TV Stick. Maging ito ay pag-access ng malawak na hanay ng nilalaman o pag-navigate sa mga menu nang walang kahirap-hirap, ang tampok na ito ay nagdaragdag ng kaginhawahan at pagiging kasama para sa lahat ng mga gumagamit.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Paano ko maa-activate ang feature na Voice View sa aking Amazon Fire Stick?

Para i-activate ang feature na Voice View, pindutin nang matagal ang Menu at Back button nang sabay-sabay sa iyong Alexa Voice Remote nang humigit-kumulang dalawa hanggang limang segundo. Bilang kahalili, maaari mo itong paganahin sa pamamagitan ng app na Mga Setting sa pamamagitan ng pagpili sa Accessibility at pagkatapos ay VoiceView. Ano ang ginagawa ng Voice View?

Ang Voice View ay isang screen reader na nagbabasa ng on-screen na text habang nagna-navigate ka sa mga opsyon at setting ng menu sa iyong Amazon Fire Stick. Tinutulungan nito ang mga indibidwal na may kapansanan sa paningin sa pamamagitan ng pagbibigay ng naririnig na tulong para sa pinahusay na karanasan sa panonood. Ang Voice View ba ay para lamang sa mga user na may kapansanan sa paningin?

Bagama't ang Voice View ay pangunahing idinisenyo para sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa paningin, sinuman ay maaaring makinabang mula sa mga tampok nito upang gawing mas maginhawa at naa-access ang nabigasyon at pagpili ng nilalaman. Maaari ko bang i-on at i-off ang Voice View? Oo, madali mong i-on o i-off ang feature na Voice View. Kapag pinagana, ang prompt na "VoiceView Ready" ay kukumpirmahin ang pag-activate nito. Katulad nito, kapag hindi pinagana, maririnig mo ang "VoiceView Exiting."