Paano I-access ang Nakatagong Zoom na Feature at Voice View sa Amazon Fire Stick

Kung nagmamay-ari ka ng Amazon Fire Stick, may ilang mga nakatagong feature na maaaring hindi mo alam. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng access sa isang mundo ng entertainment, nag-aalok din ang Fire TV ng mga kapaki-pakinabang na opsyon sa accessibility para sa mga user. Ang isa sa mga feature na ito ay ang Screen Magnifier, na nagbibigay-daan sa iyong mag-zoom in sa iyong screen.

Upang paganahin ang tampok na pag-zoom, sundin ang mga simpleng hakbang na ito:

1. Pumunta sa app na Mga Setting sa iyong Amazon Fire TV at piliin ang Accessibility.

2. Pindutin nang matagal ang Back at Fast Forward na buton sa iyong remote nang sabay-sabay nang humigit-kumulang limang segundo.

3. Kapag pinagana, maaari kang mag-zoom in sa pamamagitan ng pagpindot sa mga pindutan ng Menu at Fast Forward. Upang mag-zoom out, pindutin ang Menu at I-rewind.

4. Kung gusto mong baguhin ang direksyon ng pag-zoom, pindutin ang Menu at pagkatapos ay ang kaukulang mga pindutan para sa Pataas, Pababa, Kaliwa, o Kanan.

Mahalagang tandaan na ang tampok na pag-zoom ay maaaring hindi gumana sa lahat ng nilalamang video. Ayon sa Amazon, "Karamihan sa nilalaman ng video ay hindi tugma sa tampok na pag-zoom."

Ang isa pang mahusay na feature ng accessibility na inaalok ng Amazon Fire Stick ay ang Voice View. Ang tampok na ito ay nagbibigay-daan sa isang virtual na boses na basahin kung ano ang nangyayari sa screen, na ginagawang mas madali para sa mga user na may kapansanan sa paningin na mag-navigate sa kanilang device.

Upang i-activate ang Voice View, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Hanapin ang Menu button at ang Back button sa iyong Amazon Fire Stick remote.

2. Pindutin nang matagal ang parehong mga pindutan nang sabay-sabay nang humigit-kumulang limang segundo.

3. Maririnig mo ang “VoiceView Ready” kapag na-activate na ang feature.

Ang mga nakatagong feature na ito sa Amazon Fire Stick ay maaaring magbigay ng mas inklusibo at user-friendly na karanasan para sa lahat ng user, anuman ang kanilang mga pangangailangan sa accessibility. Kailangan mo mang mag-zoom in sa iyong screen o magkaroon ng isang virtual na boses na gagabay sa iyo sa interface, tinitiyak ng mga opsyong ito na lubos na masisiyahan ang lahat sa kanilang Fire Stick.

Mga Madalas Itanong

T: Maaari ko bang gamitin ang tampok na pag-zoom sa anumang nilalamang video?

A: Hindi, ang tampok na pag-zoom ay maaaring hindi tugma sa lahat ng nilalamang video.

T: Paano ako mag-zoom in at out gamit ang tampok na zoom?

A: Upang mag-zoom in, pindutin ang Menu at Fast Forward. Upang mag-zoom out, pindutin ang Menu at I-rewind.

Q: Paano ko maa-activate ang Voice View?

A: Pindutin nang matagal ang mga pindutan ng Menu at Bumalik nang sabay-sabay nang humigit-kumulang limang segundo upang i-activate ang Voice View.

T: Available ba ang Voice View sa lahat ng Amazon Fire Stick device?

A: Oo, ang Voice View ay isang feature na available sa lahat ng Amazon Fire Stick device.