Fall Tech Event Lineup: Ano ang Aasahan sa Setyembre at Oktubre

Ang Setyembre at Oktubre ay kapana-panabik na buwan para sa mga mahilig sa teknolohiya, habang nagaganap ang mga pangunahing kaganapan at kumperensya, na nagpapakita ng mga pinakabagong inobasyon at anunsyo sa iba't ibang industriya. Tingnan natin ang ilan sa mga paparating na kaganapan at kung ano ang maaari nating asahan mula sa kanila.

Toronto International Film Festival (TIFF)

Kailan: Huwebes, Setyembre 7 - Linggo, Setyembre 17

Saan: Downtown Toronto, Canada

Ano: Ang TIFF ay isang taunang film festival na nagha-highlight sa mga internasyonal na pelikula at nag-aalok ng mga screening, lecture, kaganapan, at workshop.

Apple Wonderlust

Kailan: Martes, ika-12 ng Setyembre sa 1PM ET / 10AM PT

Saan: Apple Park, Cupertino, California

Ano: Ang pinakaaabangang kaganapan ng Apple, ang Wonderlust, ay magpapakita ng bagong lineup ng iPhone 15, na sinasabing may mga USB-C port sa halip na Lightning.

Detroit Auto Show

Kailan: Miyerkules, Setyembre 13 - Linggo, Setyembre 24

Saan: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Ano: Ang Detroit Auto Show, na kilala rin bilang North American International Auto Show, ay pinagsasama-sama ang mga automaker at mga eksperto sa industriya upang ipakita at talakayin ang mga pinakabagong uso sa automotive at mga bagong sasakyan.

Kaganapan ng Mga Device at Serbisyo ng Amazon

Kailan: Miyerkules, ika-20 ng Setyembre sa 10AM ET

Saan: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Ano: Ang Amazon ay nagho-host ng isang imbitasyon lamang na kaganapan sa pangalawang punong-tanggapan nito, kung saan inaasahang magpapakita sila ng mga bagong device at serbisyo.

Espesyal na Kaganapan sa Microsoft

Kailan: Huwebes, ika-21 ng Setyembre

Saan: New York City

Ano: Ang Microsoft ay magho-host ng isang imbitasyon lamang na "espesyal na kaganapan," na malamang na tumutuon sa mga na-update na Surface device at mga pagsulong sa AI.

Vox Media's Code Event

Kailan: Martes, Setyembre 26 - Miyerkules, Setyembre 27

Saan: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Ano: Ang Code ay isang tech na kaganapan na pinagsasama-sama ang mga maimpluwensyang boses sa industriya. Sa taong ito, nagtatampok ito ng mga kilalang tagapagsalita tulad ng X/Twitter CEO Linda Yaccarino, Bumble CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra, at higit pa.

Ito ay isang sulyap lamang sa kung ano ang darating sa Setyembre at Oktubre. Ang iba pang mga kaganapan, tulad ng Meta Connect, Made by Google, at Samsung Developer Conference, ay nasa abot-tanaw din, na nangangako ng mga kapana-panabik na anunsyo at mga insight sa virtual reality, mga bagong Google device, at mga update sa ecosystem ng Samsung ng Samsung, ayon sa pagkakabanggit. Habang inaanunsyo ang higit pang mga kaganapan, manatiling nakatutok para sa mga update sa The Verge.

