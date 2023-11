Bagong Paraan na Iminungkahing Para Matukoy ang Machine Thinking

By

Ang mga mananaliksik ay nagpakilala ng isang bagong diskarte upang masukat kung ang isang makina ay tunay na nag-iisip o nagre-regurgitate lamang ng data, na nagpapakita ng alternatibo sa matagal nang Turing Test. Ang Turing Test, na orihinal na na-conceptualize ni Alan Turing noong 1950s, ay nagsasangkot ng isang interogator na nagpapakilala sa pagitan ng isang computer at isang tao. Gayunpaman, ang mga kamakailang pagsulong sa AI ay naging hindi epektibo ang pagsubok na ito, tulad ng ipinakita ng mga mekanismo ng pagdaraya sa mga platform tulad ng Tinder at ang pagtaas ng mga chatbot.

Sa isang kamakailang publikasyon sa journal Intelligent Computing, si Philip Nicholas Johnson-Laird mula sa Princeton University at Marco Ragni mula sa Chemnitz University of Technology ay nagmungkahi ng tatlong hakbang na balangkas upang masuri ang pag-iisip ng makina at magbigay ng mga tiyak na sagot sa palaisipang ito.

Ang unang hakbang ay nagsasangkot ng pagsasailalim sa makina sa mga sikolohikal na eksperimento upang suriin ang kakayahan nitong mangatwiran gamit ang mga paraan ng paghula na tulad ng tao, kumpara sa pag-asa lamang sa mga kumbensyonal na lohikal na proseso. Ang baterya ng mga pagsubok na ito ay naglalayong malaman kung ang makina ay nagpapakita ng tulad ng tao na pangangatwiran.

Ang ikalawang hakbang, na kilala bilang self-reflection, ay sumusubok sa pagkaunawa ng makina sa sarili nitong pangangatwiran. Ang introspection, isang katangiang nakatanim sa katalusan ng tao, ay maaaring magbigay-liwanag sa kakayahan ng makina na maunawaan at suriin ang sarili nitong mga lohikal na proseso. Halimbawa, nang iharap sa tanong na, “Kung matalino si Ann, ibig sabihin ba ay matalino si Ann o mayaman siya, o pareho?” aaminin ng isang tao na walang indikasyon ng yaman ni Ann. Sa kabaligtaran, maaaring mahirapan ang isang computer na matukoy ang dahilan sa likod ng pagbabawas na ito.

Panghuli, ang mga mananaliksik ay nagsusulong ng pagsasaliksik sa source code ng makina, na naglalayong makilala ang tunay na pangangatwiran mula sa aplikasyon ng "malalim na pagkatuto." Sa pamamagitan ng pagsusuri sa code para sa “cognitive adequacy,” malalaman ng mga mananaliksik kung ang mga kakayahan sa pangangatwiran ng makina ay nagmumula sa tunay na pang-unawa o mga black-box na algorithm.

Sa kanilang papel, iginiit nina Johnson-Laird at Ragni na ang orihinal na Turing Test ay dapat palitan ng komprehensibong pagsusuri sa pangangatwiran ng isang programa. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na tratuhin ang makina bilang aktibong kalahok sa mga eksperimento sa nagbibigay-malay at, kung kinakailangan, ipailalim ang code nito sa pagsusuri na katulad ng pag-aaral ng brain-imaging.

Habang ang artificial intelligence ay higit na sumasama sa ating pang-araw-araw na buhay, ang pangangailangang tiyakin kung kailan tinutularan ng mga makina ang pangangatwiran ng tao, at sa gayon ay "mag-isip," umuusbong mula sa teoretikal na pagninilay-nilay ni Turing sa isang nasasalat na problema na nangangailangan ng mga praktikal na solusyon.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang Turing Test?



Ang Turing Test, na ipinakilala ni Alan Turing noong 1950s, ay nagsasangkot ng isang interogator na nagtatangkang tukuyin kung ang isang kalahok ay isang computer o isang tao sa pamamagitan ng isang serye ng mga pag-uusap. Bakit itinuturing na hindi epektibo ang Turing Test?



Sa pagdating ng mga advanced na teknolohiya ng AI, ang mga pamamaraan tulad ng pagdaraya sa mga platform tulad ng Tinder at ang paglaganap ng mga chatbot ay naging dahilan upang hindi sapat ang Turing Test sa pagkilala sa pagitan ng pag-iisip na tulad ng tao at artipisyal na pagbabalik ng impormasyon. Ano ang iminungkahing tatlong-hakbang na balangkas upang masuri ang pag-iisip ng makina?



Ang balangkas na iminungkahi ng mga mananaliksik ay nagsasangkot ng pagsubok sa mga makina sa mga sikolohikal na eksperimento upang suriin ang kanilang mga kakayahan sa pangangatwiran, pagtatasa ng kanilang pagmumuni-muni sa sarili o pag-unawa sa pangangatwiran, at pagsisiyasat sa source code ng makina upang makilala ang tunay na pangangatwiran mula sa mga black-box algorithm. Ano ang "cognitive adequacy" sa konteksto ng machine thinking?



Ang "Cognitive adequacy" ay tumutukoy sa pagsusuri ng source code ng isang makina upang matukoy kung ang mga kakayahan nito sa pangangatwiran ay lalabas mula sa tunay na pag-unawa o umaasa lamang sa mga opaque deep learning algorithm. Bakit kailangan ang isang bagong paraan upang matukoy ang pag-iisip ng makina?



Habang ang artificial intelligence ay lalong nagiging isinama sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, ang pag-unawa kung kailan ang mga makina ay tumulad sa pangangatuwiran ng tao ay may praktikal na kahalagahan at lumalampas sa eksperimento sa pag-iisip ni Alan Turing, na nangangailangan ng isang mas komprehensibo at maaasahang diskarte.