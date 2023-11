Ipinapakita ng Bagong Payment Deal ang Madiskarteng Maniobra ng Spotify

By

Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang higanteng streaming ng musika na Spotify ay nakakuha ng natatangi at kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo sa Google para sa mga pagbabayad na nakabatay sa Android. Ayon sa kamakailang patotoo sa pagsubok ng Epic v. Google, nagawa ng Spotify na makipag-ayos sa isang deal kung saan nagbabayad ito ng 0 porsiyentong komisyon kapag pinili ng mga user na bumili ng mga subscription sa pamamagitan ng sarili nitong sistema ng pagbabayad. Gayunpaman, kung pipiliin ng mga user ang Google bilang kanilang tagaproseso ng pagbabayad, ang Spotify ay magbabayad lamang ng kaunting 4 na porsyentong komisyon.

Ang kasunduang ito ay makabuluhang lumihis mula sa karaniwang 15 porsiyentong bayad ng Google, na hinahamon ang paniwala na ang lahat ng mga developer ay napapailalim sa parehong mga rate. Bagama't sa una ay sinubukan ng Google na panatilihing kumpidensyal ang mga detalye ng kaayusan na ito, na nangangatwiran na maaari itong hadlangan ang mga negosasyon sa iba pang mga developer ng app na naghahanap ng mas kanais-nais na mga tuntunin, ito ay nahayag na ngayon sa panahon ng pagsubok.

Ang User Choice Billing program ng Google, na inilunsad noong 2022, ay karaniwang binabawasan ang komisyon sa Play Store ng humigit-kumulang 4 na porsyento kung ang mga developer ay gumagamit ng sarili nilang sistema ng pagbabayad, na pinababa ang bayad sa humigit-kumulang 11 porsyento. Gayunpaman, ang kaayusan na ito ay kadalasang nag-aalok ng kaunti o walang aktwal na pagtitipid sa gastos para sa mga developer, dahil sila ang may pananagutan sa mga gastos na nauugnay sa pagpoproseso ng pagbabayad. Bagama't binigyang-diin ng Google ang kakayahang umangkop na ibinibigay ng programa nito, lumilitaw na hindi gaanong mahalaga ang pagtitipid sa gastos kaysa sa naunang pinaniniwalaan.

Ang kapansin-pansing kasikatan ng Spotify ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagtiyak na ito "walang uliran" at pinasadyang deal. Sa pagpapatotoo sa korte, binigyang-katwiran ni Don Harrison, ang pinuno ng mga pandaigdigang partnership ng Google, ang kasunduan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang wastong pagpapagana ng Spotify sa mga serbisyo ng Play at mga pangunahing serbisyo ay napakahalaga para matiyak ang patuloy na kagustuhan ng mga mamimili para sa mga Android phone. Kasabay ng pag-aayos ng pagbabayad na ito, parehong ang Spotify at Google ay nagbigay ng $50 milyon bawat isa sa isang "pondo ng tagumpay," na nagpapakita ng kanilang ibinahaging pamumuhunan sa tagumpay ng partnership.

Habang ang mga pangalan ng iba pang mga developer na nakikinabang mula sa mas paborableng mga rate ay hindi ibinunyag, ito ay nahayag na ang Google ay nag-alok sa Netflix ng isang diskwentong rate na 10 porsiyento lamang - isang alok na tinanggihan ng streaming giant. Dahil dito, hindi na nag-aalok ang Netflix ng opsyon sa pagbili ng in-app sa Android at hindi na nagbabayad ng anumang bayarin sa Google para sa pamamahagi ng app nito.

Ang pinakahuling hakbang na ito ng Spotify ay hindi lamang nagpapakita ng proactive na diskarte nito sa pamamahala sa mga obligasyon nito sa pagbabayad ngunit nagtatampok din sa kumplikadong tanawin ng ekonomiya ng app store. Sa pamamagitan ng pag-secure ng deal na makabuluhang nakakabawas sa pasanin sa pagbabayad nito, inilagay ng Spotify ang sarili bilang isang matalinong manlalaro sa patuloy na labanan sa pagitan ng mga developer ng app at mga tech na higante sa mga bayarin sa komisyon.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang User Choice Billing program na inaalok ng Google?

Binibigyang-daan ng User Choice Billing program ng Google ang mga developer ng app na gumamit ng sarili nilang sistema ng pagbabayad, na binabawasan ang mga bayarin sa komisyon na sinisingil ng Google Play Store. Karaniwan, ang programang ito ay nag-ahit ng humigit-kumulang 4 na porsyento mula sa karaniwang 15 porsyento na bayad, na dinadala ito sa humigit-kumulang 11 porsyento. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga developer ay may pananagutan pa rin para sa mga gastos sa pagproseso ng pagbabayad, na maaaring mabawi ang anumang potensyal na pagtitipid sa gastos.

2. Paano nagawa ng Spotify na ma-secure ang mas paborableng mga tuntunin sa pagbabayad sa Google?

Ang makabuluhang katanyagan ng Spotify at ang potensyal na epekto sa mga benta ng Android phone ay may mahalagang papel sa negosasyon ng natatanging kaayusan sa pagbabayad nito sa Google. Binibigyang-diin nito ang madiskarteng halaga na hawak ng Spotify para sa ecosystem ng Google. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng deal kung saan nagbabayad ang Spotify ng 0 porsiyentong komisyon para sa mga subscription na naproseso sa pamamagitan ng sarili nitong system, at 4 na porsiyento lamang kung pipiliin ng mga user ang Google bilang kanilang tagaproseso ng pagbabayad, nakahanap ang magkabilang partido ng kasunduan na kapwa kapaki-pakinabang.

3. Mayroon bang ibang mga developer na nakatanggap ng katulad na paggamot mula sa Google?

Bagama't kinilala ng Google na ang ibang mga developer ay maaaring nakakuha ng mas mapagbigay na mga rate, pinipigilan nilang pangalanan ang mga partidong ito. Sa panahon ng pagsubok, ipinahayag na nag-alok ang Google sa Netflix ng isang diskwentong rate na 10 porsyento lamang, na tinanggihan ng streaming platform. Bilang resulta, hindi na nagbibigay ang Netflix ng opsyon sa pagbili ng in-app sa Android at hindi nagbabayad ng anumang bayarin sa Google para sa pamamahagi ng app nito.