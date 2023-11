By

Matagal nang naniniwala ang mga chef na ang susi sa isang perpektong napapanahong steak ay malayang pag-aasin bago ito masunog. Gayunpaman, isang bagong pananaw mula sa physicist na si George Vekinis ang humahamon sa kumbensyonal na karunungan na ito. Ang Vekinis, na kilala sa kanyang trabaho sa mga advanced na ceramics at composites, ay sumibak sa agham ng pagluluto sa kanyang pinakabagong libro. Taliwas sa popular na paniniwala, iminumungkahi niya na ang pag-microwave ng steak bago iprito ang sikreto sa isang masarap at malambot na resulta.

Sa isang kamakailang panayam sa Instant Genius podcast, ipinaliwanag ni Vekinis kung bakit niya itinataguyod ang hindi kinaugalian na paraan ng pagluluto na ito. Ayon sa kanya, maaari talagang may masamang epekto ang pag-aasin ng steak bago iprito. Ang asin ay nagtataglay ng osmotic na kakayahan na kumukuha ng tubig mula sa karne, na nagreresulta sa isang mas matigas at hindi gaanong masarap na texture. Sa pamamagitan ng pag-microwave ng steak bago ang paglalaga, napapanatili ng karne ang kahalumigmigan nito, na tinitiyak ang mas makatas at mas malambot na kagat.

Bagama't ang pananaw na ito ay maaaring nakakagulat sa marami, binibigyang-diin ng Vekinis ang kahalagahan ng pagpapahintulot sa steak na maabot ang temperatura ng silid bago lutuin. Tinitiyak ng hakbang na ito ang pagluluto at pinipigilan ang karne na maging matigas. Sa pamamagitan ng microwaving ng steak, ang paunang proseso ng pag-init ay pinabilis, na nagpapabilis sa paglipat mula sa malamig hanggang sa temperatura ng silid.

Maaaring magtalo ang mga kritiko na ang pag-microwave ng steak ay maaaring makompromiso ang lasa nito o magresulta sa hindi pantay na pagkaluto ng karne. Gayunpaman, pinaninindigan ni Vekinis ang kanyang mga natuklasan, na nagsasaad na ang wastong mga diskarte sa panimpla at searing ay maaaring balansehin ang anumang maliliit na pagkukulang sa proseso ng microwaving. Higit pa rito, iminumungkahi niya ang pag-eksperimento sa iba't ibang antas ng lakas at tagal ng microwave upang makamit ang nais na antas ng pagiging handa.

FAQ:

Q: Kailangan ba talagang i-microwave ang steak bago ito iprito?

A: Ayon sa physicist na si George Vekinis, ang pag-microwave ng steak bago iprito ay maaaring mapabuti ang lambot at juiciness nito. Gayunpaman, ang mga tradisyunal na paraan ng pagluluto ay maaari pa ring makagawa ng mahusay na mga resulta na may wastong mga pamamaraan ng panimpla at pagsea.

Q: Maaapektuhan ba ng microwaving ang lasa ng steak?

S: Bagama't ang ilan ay maaaring mag-alala tungkol sa epekto ng microwaving sa lasa, tinitiyak ng Vekinis na sa wastong pampalasa at searing, anumang potensyal na pagkawala ng lasa ay maaaring mabawasan.

Q: Gaano katagal dapat i-microwave ang steak?

A: Ang eksaktong tagal ng microwave ay depende sa kapal at ninanais na doneness ng steak. Inirerekomenda na mag-eksperimento sa iba't ibang antas ng kapangyarihan at tagal upang makamit ang perpektong resulta.