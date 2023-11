Bagong Realme Device Surfaces: Nakatutuwang Mga Detalye at Detalye!

Ang isang bagong Realme device na may model code na RMX3890 ay lumitaw kamakailan sa FCC, na higit na nagpapasigla sa pag-asa para sa paparating na lineup ng smartphone. Nakita rin ang device na ito sa mga website ng sertipikasyon ng EEC at TKDN ng Indonesia, na nagpapatibay sa nalalapit nitong pagdating. Habang ang mga konkretong detalye ay hindi pa opisyal na kumpirmahin, ang na-leak na impormasyon ay sapat na upang makakuha ng mga mahilig sa tech na maghiging sa kaguluhan.

Ayon sa listahan ng FCC, ang Realme smartphone ay may sukat na 164.6mm×75.4mm×7.59mm at tumitimbang ng 185 gramo. Sinusuportahan nito ang maramihang mga opsyon sa pagkakakonekta, kabilang ang 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS, at NFC. Kapansin-pansin, ang smartphone ay inaasahang nagtatampok ng apat na navigation system, katulad ng Beidou, Galileo, GLONASS, at GPS.

Bagama't lumilitaw na ito ay isang mid-range na 4G na smartphone, hindi kami makakagawa ng mga pangwakas na konklusyon hanggang sa gumawa ng opisyal na anunsyo ang Realme. Kaya, sa ngayon, sabik kaming naghihintay ng higit pang impormasyon para mas maunawaan kung ano ang nakalaan sa amin ng device na ito.

Ang paparating na smartphone lineup ng Realme ay bumubuo ng makabuluhang buzz sa tech na komunidad. Ang isa sa mga pinaka-inaasahan na release ay ang Realme GT5 Pro, na nakatakdang ilunsad bukas ng 2 pm lokal na oras sa China. Lumilikha ang smartphone na ito ng mga wave para sa pagiging unang sumuporta sa telephoto video recording sa Dolby Vision HDR. Bukod pa rito, inaasahang ipagmalaki ang mga kahanga-hangang detalye, kabilang ang Sony LYTIA Sensor, ang display ng BOE na may hanggang 3000 nits na liwanag, at ang Snapdragon 8 Gen 3 na may 24 GB RAM na nakakapanghina.

Bilang karagdagan sa Realme GT5 Pro, isa pang kapana-panabik na telepono sa mga gawa ay ang Realme C65 5G, na napapabalitang magde-debut sa unang bahagi ng Disyembre. Inaasahang magiging available ito sa maraming configuration, mula 4GB hanggang 8GB ng RAM at 64GB hanggang 128GB ng storage. Maaaring dumating ang device na ito sa dalawang nakakaakit na pagpipilian ng kulay, Dark Purple at Green.

Habang masigasig naming hinihintay ang mga bagong Realme na smartphone na ito, isang bagay ang tiyak: patuloy na itinutulak ng brand ang mga hangganan at binibihag ang merkado sa mga makabagong alok nito. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa kapana-panabik na lineup ng Realme!

FAQs

1. Anong mga opsyon sa pagkakakonekta ang sinusuportahan ng Realme RMX3890?

Inaasahang susuportahan ng Realme RMX3890 ang 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS, at NFC.

2. Kailan nakatakdang ilunsad ang Realme GT5 Pro?

Ang Realme GT5 Pro ay nakatakdang ilunsad bukas ng 2pm lokal na oras sa China.

3. Ano ang natatanging tampok ng Realme GT5 Pro?

Ang Realme GT5 Pro ay lumilikha ng buzz para sa pagiging unang smartphone na sumusuporta sa telephoto video recording sa Dolby Vision HDR.

4. Sa anong mga kulay magiging available ang Realme C65 5G?

Ang Realme C65 5G ay inaasahang darating sa Dark Purple at Green na mga pagpipilian sa kulay.

5. Ano ang aasahan natin sa paparating na smartphone lineup ng Realme?

Nangangako ang paparating na lineup ng smartphone ng Realme na mag-aalok ng mga makabagong feature, kahanga-hangang mga detalye, at kapana-panabik na mga pagpipilian sa disenyo, na pinapanatiling buo ang tradisyon ng tatak na itulak ang mga hangganan.