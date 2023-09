Ang Pinakamahusay na Gabay sa Pinaka-Cutting-Edge na Android Smart TV para sa 2023

Ipinapakilala ang pinakahuling gabay sa mga pinakahuling Android Smart TV para sa taong 2023. Sa pagsulong ng teknolohiya sa hindi pa nagagawang bilis, nakuha ng 8 kahanga-hangang Android Smart TV na ito ang esensya ng inobasyon, walang putol na paghahalo ng mga nakamamanghang visual, nakaka-engganyong tunog, at mga advanced na feature upang baguhin ang iyong karanasan sa entertainment. Mahilig ka man sa paglalaro, mahilig sa pelikula, o naghahanap lang ng matalinong pag-upgrade para sa iyong sala, nag-aalok ang mga Android Smart TV na ito ng perpektong kumbinasyon ng istilo, functionality, at innovation. Maghandang sumisid sa hinaharap ng telebisyon gamit ang 8 kahanga-hangang Android Smart TV para sa 2023.

Hisense A4 Series 43-Inch FHD Smart Android TV

Ang Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV ay isang feature-packed na telebisyon na nag-aalok ng matalas at makulay na larawan. Sa buong high definition na resolution nito at malakas na LED backlight, masisiyahan ka sa mga nakamamanghang visual. Tinitiyak ng motion rate na 120 ang maayos na pagkilos, na ginagawa itong perpekto para sa sports, pelikula, at paglalaro. Binabawasan ng mode ng laro ang input lag para sa mas magandang karanasan sa paglalaro, habang ino-optimize ng sports mode ang mga setting para sa mas nakaka-engganyong karanasan sa panonood ng sports. Nag-aalok din ang TV ng compatibility kay Alexa at may kasamang built-in na Chromecast. Sa pangkalahatan, ang Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV ay nag-aalok ng mahusay na halaga para sa presyo nito.

Key Tampok:

– Buong High Definition Resolution na may 1080p LCD screen

– Rate ng Paggalaw 120 para sa mabilis na pagkilos

- Game Mode para sa pinahusay na karanasan sa paglalaro

– Sports Mode para sa na-optimize na nilalamang palakasan

– Chromecast Built-in para sa madaling streaming

- Pagkatugma sa Alexa para sa kontrol ng boses

Mga pagtutukoy:

- Kulay itim

– Dimensyon: 7.17Lx37.60Wx23.86H

– Sukat: 43-pulgada

Pros:

- Matalim at makulay na larawan

– Makinis na pagkilos na may motion rate 120

– Pinahusay na karanasan sa paglalaro gamit ang mode ng laro

– Na-optimize na content ng sports gamit ang sports mode

– Madaling streaming gamit ang built-in na Chromecast

- Maginhawang kontrol sa boses na may pagiging tugma sa Alexa

cons:

– Mabagal na software sa TV

– Hindi tugma sa lahat ng Android app

– Mabagal na oras ng pagtugon kapag binubuksan at binabago ang mga function

Sa pangkalahatan, ang Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV ay nagbibigay ng mahusay na halaga para sa presyo nito. Nag-aalok ito ng matalas at makulay na larawan, makinis na pagkilos na may motion rate 120, at pinahusay na karanasan sa paglalaro gamit ang game mode. Ino-optimize ng sports mode ang mga setting para sa pinakamahusay na karanasan sa panonood ng sports, habang ang built-in na Chromecast ay nagbibigay-daan para sa madaling streaming. Nag-aalok din ang TV ng Alexa compatibility para sa maginhawang kontrol ng boses. Gayunpaman, dapat tandaan na ang TV software ay maaaring mabagal at maaaring hindi ito tugma sa lahat ng Android app. Bukod pa rito, ang oras ng pagtugon kapag nag-o-on at nagbabago ng mga function ay maaaring mabagal. Gayunpaman, ang Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV ay isang naka-istilong at feature-packed na opsyon para sa mga naghahanap ng abot-kayang smart TV.

Source: Impormasyong ibinigay ng artikulo

TCL 32″ Class 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356

Ang TCL 32″ Class 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356 ay nag-aalok ng nakamamanghang Full HD resolution, Google Assistant built-in, at malawak na seleksyon ng mga streaming app. Sa libu-libong pelikula at palabas na mapagpipilian, na isinaayos para lamang sa iyo, hindi naging madali ang paghahanap ng papanoorin. Madali ka ring makakapag-stream ng content mula sa iyong Android o iOS device patungo sa TCL gamit ang Google TV. Ang TV ay may makintab na itim na kulay at may mga sukat na 2.90Lx28.80Wx17.20H. Ni-rate ng mga customer ang produktong ito ng 4.1 sa 5 star.

Key Tampok:

- Nakamamanghang Buong HD na resolusyon

– Naka-built-in na Google Assistant

- Organisadong pagpili ng streaming apps

- Madaling streaming mula sa Android o iOS device

Mga pagtutukoy:

- Kulay itim

– Dimensyon: 2.90Lx28.80Wx17.20H

Pros:

– Matalim at malinaw na kalidad ng larawan

– Pagsasama ng Google Assistant

- Madali at mabilis na streaming

– Abot-kayang presyo

cons:

– Hindi sapat na mga panloob na speaker

– Marupok na konstruksyon

- Limitadong mga kontrol sa hardware

Nag-aalok ang TCL 32S356 Smart Google TV ng kahanga-hangang Full HD na resolution at iba't ibang feature kabilang ang Google Assistant integration at malawak na mga opsyon sa streaming. Nagbibigay ito ng malinaw at matalas na kalidad ng larawan, na ginagawang angkop para sa mas maliliit na espasyo tulad ng mga silid-tulugan o kusina. Gayunpaman, maaaring hindi maihatid ng mga panloob na speaker ang pinakamahusay na karanasan sa tunog, at medyo marupok ang pagkakagawa ng TV. Bukod pa rito, maaaring makita ng ilang user na hindi maginhawa ang kawalan ng mga kontrol sa hardware. Sa pangkalahatan, ang TCL 32S356 ay nag-aalok ng mahusay na halaga para sa abot-kayang presyo nito at isang solidong pagpipilian para sa mga naghahanap ng budget-friendly na smart TV.

Source: Impormasyong ibinigay ng artikulo

NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control na Kapalit

Ang NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Replacement ay isang compatible na remote control para sa Philips Android 4K Ultra HD Smart LED TV. Nag-aalok ito ng mabilis na oras ng pagtugon na 0.3 segundo at maaaring magpadala ng hanggang 30 talampakan para sa tumpak na kontrol. Nagtatampok ang remote ng mga shortcut na button para sa mabilis na pag-access sa mga paboritong app tulad ng Netflix, VUDU, YouTube, at Google Play. Wala itong kontrol sa boses, ngunit para sa mga hindi gumagamit ng tampok na iyon, gumagana ito halos kasing ganda ng orihinal na remote. Ang remote ay madaling gamitin, na hindi nangangailangan ng programming o pagpapares. Magsaksak lang ng 2 AAA na baterya, at handa na itong gamitin. May kasama itong walang problemang pagbabalik at 180-araw na kalidad na warranty.

Key Tampok:

– Tugma sa Philips Android TV

– Mabilis na ma-access ang mga paboritong app na may mga shortcut na button

– Mabilis na oras ng pagtugon na 0.3 segundo

– Nagpapadala ng hanggang 30 talampakan na hanay para sa tumpak na kontrol

- Walang kinakailangang programming o pagpapares

Mga pagtutukoy:

- Kulay itim

Pros:

– Gumagana halos kasing ganda ng orihinal na remote

- Madaling gamitin, walang programming o pagpapares na kinakailangan

- Mabilis na oras ng pagtugon at mahabang saklaw ng paghahatid

– Walang problema sa pagbabalik at 180-araw na kalidad ng warranty

cons:

– Walang kontrol sa boses

– Walang ilaw sa remote para magamit sa gabi

Ang NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Replacement ay isang maaasahan at abot-kayang alternatibo sa orihinal na remote para sa Philips Android 4K Ultra HD Smart LED TV. Sa mabilis na oras ng pagtugon, mahabang saklaw ng transmission, at mga shortcut na button para sa mabilis na pag-access sa mga paboritong app, nag-aalok ito ng kaginhawahan at kadalian ng paggamit. Bagama't wala itong kontrol sa boses at ilaw para sa paggamit sa gabi, maaaring hindi mahalaga ang mga feature na ito para sa lahat. Sa pangkalahatan, kung kailangan mo ng kapalit na remote na gumagana nang maayos at may walang problemang pagbabalik at kalidad na warranty, ang NH800UP RF402A-V14 ay dapat isaalang-alang.

Source: Impormasyong ibinigay ng artikulo

Sanggunian:

– Wala