Mga Bagong Device na Pag-isipang Mag-upgrade sa Panahon ng Kapaskuhan na Ito

Ang kapaskuhan ay ang perpektong oras para i-upgrade ang iyong mga device, samantalahin ang mga benta, at ituring ang iyong sarili o ang iyong mga mahal sa buhay sa bagong teknolohiya. Isa ka mang diehard Apple user o Android enthusiast, may mga available na kapana-panabik na opsyon sa taong ito na dapat isaalang-alang.

iPhone 15: Ang Pinakamahusay na iPhone para sa Karamihan sa mga Gumagamit

Ang iPhone 15 ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga gumagamit ng iPhone na naghahanap ng isang upgrade. Maaaring ito ang unang henerasyon na may USB-C, na nangangahulugang kailangan mong magpaalam sa mga Lightning cable na iyon, ngunit nag-aalok ito ng na-renew at na-recharge na karanasan. Sa iba't ibang kulay na mapagpipilian at mga bagong-gen na feature ng iPhone tulad ng Emergency SOS sa pamamagitan ng satellite at ang matalinong Dynamic Island, ang iPhone 15 ay isang solidong pagpipilian.

Pixel 8: Maliit na Telepono na may Malaking Pagganap

Kung pagod ka na sa pagdadala ng malalaki at malalaking telepono, sulit na isaalang-alang ang Pixel 8. Maaaring ito ay bahagyang mas maliit kaysa sa hinalinhan nito, ngunit ito ay puno ng isang suntok sa bago nitong processor ng Google Tensor at AI-enabled na mga pag-edit ng larawan. Dagdag pa, sa pangako ng Google sa pitong taon ng mga update sa Android, makakatiyak kang mananatiling napapanahon ang iyong telepono sa mga darating na taon.

AirPods Pro na may USB-C: Ang Pinakamagagandang Earbuds na Mairegalo Mo

I-upgrade ang iyong karanasan sa audio gamit ang AirPods Pro gamit ang USB-C. Kahit na may mga bagong modelo sa abot-tanaw, ang AirPods Pro ay nag-aalok ng mga tampok tulad ng MagSafe Charging at USB-C compatibility na ginagawang isang mahusay na pagpipilian. Magpaalam sa iyong luma, dumadagundong na earbuds at tamasahin ang kaginhawahan ng mga wireless na kababalaghang ito.

Sonos Era 300: Ang Pinakamahusay na AirPlay-Compatible Bluetooth Speaker

Para sa mga mahilig sa kaginhawahan ng AirPlay, ang Sonos Era 300 ay isang kamangha-manghang karagdagan sa anumang tahanan. Sa anim na driver na madiskarteng nakaposisyon para sa pinakamainam na pamamahagi ng tunog, pupunuin ng Bluetooth speaker na ito ang iyong mga kuwarto ng de-kalidad na musika. Dagdag pa, tugma ito sa Amazon Alexa para sa madaling kontrol ng matalinong tahanan.

Pixel Tablet: Ang Pinakamagandang Non-Apple Tablet na Sulit Kunin

Ang bagong Pixel Tablet ng Google ay isang versatile na device na maaaring gamitin para sa trabaho, gaming, o bilang isang smart home controller. Sa pagpapahusay nito ng Android software at iba't ibang sitwasyon ng paggamit, isa itong magandang opsyon para sa mga naghahanap ng hindi Apple tablet.

Apple Watch Series 9: Isang Smartwatch na Nararapat I-upgrade

Ang mga user ng Apple Watch ay matutuwa sa mga feature ng Series 9. Gamit ang Double Tap gesture para sa madaling paggamit ng isang kamay at offline na mga Siri command, ang smartwatch na ito ay nagdudulot ng kaginhawahan sa iyong pulso. Mag-upgrade sa Serye 9 para sa tuluy-tuloy at pinahusay na karanasan.

Apple Pencil na may Slide-Out USB-C: Isang Stylus para sa Artist sa Iyong Buhay

Kung may kakilala kang mahilig sa digital na pagguhit, ang Apple Pencil 3 ay kailangang-kailangan. Sa karagdagang kaginhawahan ng USB-C, ang pag-charge ay nagiging mas madali kaysa dati. Bigyan ang regalo ng mas maayos at mas mahusay na karanasan sa pagguhit gamit ang Apple Pencil.

I-upgrade ang iyong tech na laro ngayong holiday season gamit ang mga nangungunang device na ito. Mahilig ka man sa iPhone o mahilig sa Android, mayroong isang bagay para sa lahat sa listahang ito. Tratuhin ang iyong sarili o sorpresahin ang iyong mga mahal sa buhay gamit ang pinakabago at pinakamahusay na mga alok sa teknolohiya. Masayang pamimili!