Daan-daang mga Empleyado ng OpenAI ang Humihiling ng Pagbibitiw sa Lupon Kasunod ng Pagpapatalsik sa CEO

Sa isang nakakagulat na pangyayari, mahigit 500 empleyado ng OpenAI ang nanawagan para sa pagbibitiw sa board ng kumpanya pagkatapos ng hindi inaasahang pagtanggal sa CEO na si Sam Altman. Ang magulong weekend na ito ay nakita din si Altman na tinanggap ng Microsoft, na lalong nagpapataas ng tensyon sa loob ng organisasyon.

Ang mga empleyado, sa isang liham na nakuha ng CNN, ay inakusahan ang lupon ng maling paghawak sa pagpapaalis kay Altman at hindi pagbibigay ng sapat na ebidensya para sa kanilang mga paghahabol laban sa kanya. Nagpahayag din sila ng kawalang-kasiyahan sa mga taktika ng negosasyon ng board at kinuwestiyon ang kanilang kakayahan at paghatol.

Upang ipakita ang kanilang hindi pag-apruba, nagbanta ang mga empleyado na sasali sa Altman sa Microsoft maliban kung magbitiw ang lupon at ibabalik sina Altman at Greg Brockman, ang dating presidente ng OpenAI na tinanggal din. Kabilang sa mga lumagda ay si Mira Murati, na dating itinalaga bilang pansamantalang kahalili ni Altman, at si Ilya Sutskever, ang co-founder at punong siyentipiko ng OpenAI.

Kasunod ng kaguluhan ng publiko na dulot ng pag-alis ni Altman, si Sutskever ay nag-post ng paghingi ng tawad kay X na tumutugon sa kanyang pagkakasangkot sa krisis sa pamumuno. Nagpahayag siya ng panghihinayang para sa kanyang mga aksyon, binibigyang diin ang kanyang pangako na muling pagsamahin ang kumpanya at pangalagaan ang mga nagawa nito.

Ang panloob na salungatan sa OpenAI ay nagbibigay liwanag sa kawalan ng katiyakan na pumapalibot sa hinaharap ng tatlong miyembro ng board na hindi empleyado ng kumpanya. Nakasaad din sa liham ng mga empleyado na ang mga miyembro ng board ay nagmungkahi na ang pagkawasak ng kumpanya ay umaayon sa misyon ng OpenAI na tiyakin ang mga benepisyo ng artificial general intelligence para sa sangkatauhan—isang paninindigan na lalong nagpatindi sa pagsaway ng mga empleyado.

Bukod pa rito, itinatampok ng insidenteng ito ang katapatan at suportang tinatamasa ni Altman sa mga empleyado ng OpenAI, na nagbibigay sa Microsoft ng pagkakataong mapakinabangan ang sitwasyon. Binanggit ng liham na tiniyak ng Microsoft sa mga empleyado ang mga available na posisyon sa loob ng kumpanya.

Habang patuloy na umuunlad ang kuwentong ito, nananatili pa ring makita kung paano magbubukas ang krisis sa pamumuno ng OpenAI at kung matutugunan ang mga hinihingi ng mga empleyado.

FAQs

