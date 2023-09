Nangungunang 5 Chromebook para sa mga Mag-aaral na Wala pang $300

Kung ikaw ay isang mag-aaral na naghahanap ng isang abot-kaya at mahusay na laptop, ang isang Chromebook ay maaaring ang perpektong pagpipilian para sa iyo. Nag-aalok ang mga Chromebook ng malaking halaga para sa kanilang presyo, na ginagawa itong perpekto para sa mga mag-aaral na may badyet. Bagama't maaaring wala sa kanila ang lahat ng feature ng mga tradisyunal na laptop, ang mga Chromebook ay mahusay sa pagba-browse sa web, streaming, at pagsuri ng mga email. Ang mga ito ay katugma din sa cloud gaming, na ginagawa itong isang praktikal na opsyon para sa mga kaswal na manlalaro.

Narito ang limang nangungunang Chromebook na inirerekomenda para sa mga mag-aaral na wala pang $300:

1) Lenovo 14e ($235): Ang Chromebook na ito ay namumukod-tangi para sa mahusay nitong ratio ng feature-to-price. Gamit ang AMD A6 processor, 4GB ng RAM, at 32GB ng flash storage, nag-aalok ito ng kasiya-siyang pagganap para sa pang-araw-araw na gawain. Nagbibigay din ang Lenovo 14e ng iba't ibang port, kabilang ang dalawahang USB 3.1 port, dalawahang USB-C port, isang Kensington lock slot, at isang microSD card reader.

2) Acer Chromebook 314 ($279): Nagtatampok ang Acer Chromebook 314 ng Intel Celeron N4020 processor, 4GB ng RAM, at 64GB ng eMMC storage. Bagama't maaaring hindi ito angkop para sa paglalaro o multitasking, nag-aalok ito ng mahabang buhay ng baterya na hanggang 10 oras.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (Starting $285): Ang ASUS Chromebook Flip CM3 ay may kasamang MediaTek MT8183 chipset na na-optimize para sa Chrome OS. Ipinagmamalaki nito ang isang compact form factor, isang 12-inch IPS display na may 3:2 aspect ratio, at isang kahanga-hangang 16 na oras na buhay ng baterya. Sinusuportahan din nito ang isang USI stylus pen.

4) Lenovo Chromebook Duet ($300): Ang Lenovo Chromebook Duet ay maaaring gamitin bilang parehong laptop at tablet. Ang 10.1-inch touchscreen na display at portable na disenyo nito ay ginagawa itong perpekto para sa on-the-go na paggamit. Sa isang MediaTek Helio P60T chipset, nag-aalok ito ng buhay ng baterya na hanggang 10 oras.

5) Samsung Chromebook 4+ ($300 na may mga deal): Nagtatampok ang Samsung Chromebook 4+ ng 15.6-pulgadang display, na nagbibigay dito ng kalamangan sa iba pang mga Chromebook. Nag-aalok ito ng mga configuration na may 4GB o 6GB ng RAM at hanggang 64GB ng storage. Gayunpaman, mahalagang tandaan na para sa isang tradisyunal na SSD na may 128GB ng storage, ang presyo ay tumataas sa malapit sa $400.

Nagbibigay ang mga Chromebook na ito ng maaasahang pagganap at nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa abot-kayang punto ng presyo. Gayunpaman, inirerekomenda na magsagawa ng karagdagang pananaliksik at isaalang-alang ang mga personal na kinakailangan bago gumawa ng desisyon sa pagbili.

