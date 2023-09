Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR Ibinebenta sa Auction

By

Ang isang bihira at lubos na hinahangad na 1973 Porsche 911 Carrera RSR ay naibenta kamakailan sa 2023 Goodwood Revival event. Ang kotse, na kilala bilang R7, ay isa lamang sa tatlong nakaligtas na mga halimbawang suportado ng pabrika. Habang ang eksaktong presyo ng pagbebenta ay nananatiling hindi isiniwalat, ito ay nakumpirma na ang kotse ay nagbebenta nga.

Ang 911 Carrera RSR ay kilala sa karera nito at ang partikular na modelong ito ay may kahanga-hangang kasaysayan. Nakamit nito ang ikaapat na puwesto sa 1973 24 Oras ng Le Mans, na ginagawa itong pinakamataas na pagtatapos ng RSR sa iconic endurance race.

Ang 911 Carrera RSR na ito ay malawakang binago para sa mga layunin ng karera. Itinampok nito ang mga widened fender, isang natatanging malaking rear spoiler na kilala bilang "Mary Stuart," at isang mas malakas na 3.0-litro na flat-6 na makina. Inuri ng mga pagbabagong ito ang RSR bilang isang prototype para sa 1973 Le Mans race, na nagpapahintulot dito na makipagkumpitensya laban sa mga dedikadong sports racers sa halip na mga production-based na mga kotse.

Sa pagmamaneho ni Herbie Müller at Gijs van Lennep sa Le Mans, natapos ang kotse sa likod lamang ng tatlong prototype mula sa Matra-Simca at Ferrari. Pagkatapos ng Le Mans, ipinagpatuloy ng R7 ang karera nito sa karera kasama ang factory team, na nakikilahok sa mga karera sa Österreichring at Watkins Glen.

Kasunod ng mga araw ng karera nito, maraming beses na nagpalit ng kamay ang R7. Ibinenta ito kay Mexican race team owner Hector Rebaque at kalaunan sa Italian collector na si Massimo Balliva. Sa loob ng halos tatlong dekada, ang kotse ay nanatiling nakatago sa ilalim ng pagmamay-ari ni Balliva, na humantong sa mga alingawngaw na ito ay nawasak at na-disassemble.

Sa paligid ng 2009 o 2010, ipinadala ni Balliva ang R7 sa France para sa pagpapanumbalik, pagkatapos ay ibinenta ito sa isang kolektor sa United States. Gayunpaman, ang kotse ay nasangkot sa isang legal na labanan sa pagkakakilanlan nito, na may isa pang may-ari na nag-aangkin na nagmamay-ari ng tunay na R7. Ang inhinyero ng Porsche at manager ng koponan na si Norbert Singer ay kalaunan ay dinala upang patotohanan ang tunay na artikulo.

Inaasahang kukuha sa pagitan ng 3.7 milyon at 5.7 milyong British pounds sa auction, ang presyo ng pagbebenta ng R7 ay maaaring umabot ng kasing taas ng $7.1 milyon. Bagama't ito ay isang malaking bilang, mahalagang tandaan na kulang ito sa record-breaking na pagbebenta ng isang 1970 917K prototype racer, na ginamit sa pelikulang Steve McQueen na "Le Mans" at naibenta sa halagang $14 milyon noong 2017.

Pinagmumulan:

– Bonhams

- Ang Drive