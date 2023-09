15 Hindi kapani-paniwalang PDF Software para sa Windows 10 sa 2023

Sa digital age ngayon, ang pagkakaroon ng maaasahang PDF software ay mahalaga para sa mahusay na daloy ng trabaho at pamamahala ng dokumento. Para sa mga gumagamit ng Windows 10, maraming mga opsyon na magagamit, ngunit ang pagpili ng pinakamahusay na software ay maaaring maging napakalaki. Upang makatulong na pasimplehin ang iyong paghahanap, nag-compile kami ng isang listahan ng 15 pinaka-kahanga-hangang PDF software na partikular na idinisenyo para sa Windows 10 noong 2023. Ang mga software application na ito ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga feature at nagbibigay ng walang putol na karanasan ng user, na ginagawa itong kailangang-kailangan na mga tool para sa mga indibidwal at negosyo magkatulad.

Mga Elemento ng Adobe Photoshop 2023 | Software sa Pag-edit ng Larawan

Ang Adobe Photoshop Elements 2023 ay isang software sa pag-edit ng larawan na idinisenyo para sa Windows PC. Ginagamit nito ang teknolohiya ng Adobe Sensei AI para i-automate ang mga gawain at payagan ang mga user na tumuon sa mga creative na pagpapahusay. Sa 61 may gabay na pag-edit, ang mga user ay makakagawa ng depth, perpektong landscape, palitan ang mga background, at makagawa ng mga modernong duotone. Nag-aalok din ang software ng mga personalized na likha sa pamamagitan ng mga template ng collage at slideshow at na-update na malikhaing nilalaman. Bukod pa rito, nagbibigay ito ng mga web at mobile na kasamang app para sa pag-edit ng larawan on the go.

Kabilang sa mga Pangunahing Tampok ng Adobe Photoshop Elements 2023 ang teknolohiya ng Adobe Sensei AI, 61 na ginabayang pag-edit, mga personalized na likha, at ang kakayahang lumampas sa iyong desktop. Bagama't kulang ang software sa advanced functionality ng buong bersyon ng Photoshop, pinupuri ito para sa pagiging abot-kaya at accessibility nito para sa mga nagsisimula.

Personal na Microsoft 365

Nag-aalok ang Microsoft 365 Personal ng komprehensibong hanay ng mga app sa opisina at mga advanced na feature ng seguridad. Gamit ang mga premium na Office app tulad ng Word, Excel, at PowerPoint, madaling makakagawa at makakapag-ayos ang mga user ng kanilang mga dokumento. Kasama rin sa subscription ang 1TB ng cloud storage sa OneDrive, na nagbibigay-daan para sa tuluy-tuloy na pag-access ng file at pagbabahagi sa mga device. Ang Outlook, isang secure na email at app sa kalendaryo, ay kasama rin sa subscription. Maaaring gamitin ang software sa maraming device, na nag-aalok ng mahusay na flexibility.

Kabilang sa mga Pangunahing Tampok ng Microsoft 365 Personal ang kakayahang gumawa, mag-ayos, at makapagsagawa ng mga bagay nang madali, mga premium na Office app, 1TB ng OneDrive cloud storage, Outlook para sa email at mga kalendaryo, at mga advanced na feature ng seguridad. Nakikita ng ilang user na clunky ang interface, at ang modelong nakabatay sa subscription ay maaaring hindi mas gusto ng lahat, ngunit sa pangkalahatan ito ay isang popular na pagpipilian para sa mga naghahanap ng komprehensibong office suite na may cloud storage.

Kindle Paperwhite na may Adjustable Warm Light

Ang Kindle Paperwhite ay isang layunin-built e-reader na nag-aalok ng isang mahusay na karanasan sa pagbabasa. Gamit ang 6.8″ display nito, adjustable warm light, at thinner borders, idinisenyo itong gayahin ang karanasan ng pagbabasa sa totoong papel. Tinitiyak ng glare-free na display ang kumportableng pagbabasa kahit na sa maliwanag na sikat ng araw, habang ang tampok na hindi tinatablan ng tubig ay ginagawa itong angkop para sa pagbabasa sa beach o paliguan. Ang Kindle Paperwhite ay maaaring mag-imbak ng libu-libong mga pamagat at nag-aalok ng hanggang 10 linggo ng buhay ng baterya. Nagbibigay din ito ng access sa Kindle Unlimited, kung saan makakahanap ka ng mahigit 2 milyong pamagat at libu-libong audiobook. Sa madaling gamitin na interface at compact na disenyo, ang e-reader na ito ay isang maginhawa at kasiya-siyang paraan upang magpakasawa sa iyong ugali sa pagbabasa.

Kabilang sa mga Pangunahing Tampok ng Kindle Paperwhite ang isang 6.8″ display na may adjustable warm light, isang flush-front na disenyo na may glare-free na display, waterproofing para sa hindi sinasadyang paglulubog, ang kakayahang mag-imbak ng libu-libong mga pamagat, hanggang 10 linggo ng buhay ng baterya, at access sa Kindle Unlimited at mga audiobook. Maaaring makita ng ilang user na nakakalito ang user interface, at ang touch screen ay maaaring magkaroon ng paminsan-minsang mga isyu sa pagtugon, ngunit sa pangkalahatan ito ay isang magandang pagpipilian para sa mga masugid na mambabasa na naghahanap ng dedikadong device para sa kanilang kasiyahan sa pagbabasa.

