Nakikipagpulong ang Zoom sa Mga Regulator para Magtaas ng Mga Alalahanin tungkol sa Anti-Competitive na Gawi ng Microsoft

By

Ang Zoom Video Communications ay iniulat na nakipagpulong sa mga regulator mula sa United States, European Union, at iba pang hurisdiksyon upang ipahayag ang mga alalahanin tungkol sa di-umano'y anti-competitive na pag-uugali ng Microsoft. Ang platform ng video conferencing ay nagkaroon ng mga talakayan sa US Federal Trade Commission, gayundin sa mga nagpapatupad ng kompetisyon mula sa EU, UK, at Germany sa nakalipas na taon.

Ang mga alalahanin ng Zoom ay umiikot sa katangi-tanging pagtrato ng Microsoft sa chat at video app nito, ang Teams, sa pamamagitan ng pag-bundle ng presyo at disenyo ng produkto. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagustuhan sa sarili nitong app, naniniwala ang Zoom na ang Microsoft ay nakikibahagi sa mga hindi patas na kasanayan sa kompetisyon. Itinampok ng CEO ng Zoom na si Eric Yuan ang kahalagahan ng patas na kompetisyon at ang mga potensyal na kahihinatnan ng mga hindi patas na kasanayan.

Sa isang hiwalay na kaso, ang Microsoft ay naging paksa ng isang pagsisiyasat sa antitrust ng European Union noong Hulyo. Ang pagsisiyasat ay na-prompt ng isang reklamong inihain ng kakumpitensyang workspace messaging app na pagmamay-ari ng Salesforce, ang Slack, noong 2020. Nag-alala ang European Union tungkol sa pag-bundle ng Microsoft Teams sa produkto nitong Office. Bilang tugon, inihayag ng Microsoft ang mga planong i-unbundle ang Mga Koponan mula sa mga produkto ng Office nito at gawing mas madali para sa mga nakikipagkumpitensyang produkto na maisama sa software nito.

Ang mga pagpupulong ng Zoom sa mga regulator ay nagsisilbing isang pagtatangka upang matiyak ang pagiging patas sa merkado at tugunan ang sinasabing anti-competitive na gawi ng Microsoft. Ang mga talakayan sa mga regulator ay makakatulong na matukoy kung anumang karagdagang aksyon ang kinakailangan upang isulong ang isang mapagkumpitensyang kapaligiran sa sektor ng video conferencing at software ng komunikasyon.

Pinagmumulan:

– Reuters: [source na artikulo]