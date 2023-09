Pinapataas ng Zoom ang Mga Alalahanin sa Antitrust Tungkol sa Gawi ng Microsoft

Ipinahayag ng Zoom Video Communications Inc. ang mga alalahanin nito sa di-umano'y anticompetitive na gawi ng Microsoft Corp. sa mga pagpupulong sa mga regulator mula sa US, European Union, at iba pang hurisdiksyon. Ayon sa isang taong pamilyar sa bagay na ito, ang Zoom ay nagsagawa ng mga talakayan sa US Federal Trade Commission gayundin sa mga nagpapatupad ng kompetisyon mula sa EU, UK, at Germany sa nakalipas na taon.

Ang isa sa mga pangunahing alalahanin na itinaas ng Zoom ay ang priyoridad ng Microsoft sa software ng videoconferencing ng Teams nito sa pamamagitan ng pag-bundle ng presyo at disenyo ng produkto. Nagtatalo ang kumpanya na ang pag-uugali na ito ay nagbibigay sa Microsoft ng hindi patas na kalamangan sa merkado. Ang Microsoft ay nasa ilalim na ng pagsusuri ng tagapagbantay ng kumpetisyon ng EU, na nag-iimbestiga kung ang pagtali nito sa Mga Koponan sa Microsoft 365 at Office 365 ay lumalabag sa mga panuntunan sa antitrust.

Bilang tugon sa reklamo na ginawa ng Slack tatlong taon na ang nakararaan, inihayag kamakailan ng Microsoft na aalisin nito ang Mga Koponan sa Europa simula Oktubre 1. Naglunsad din ang Federal Cartel Office ng Germany ng pagsisiyasat sa Microsoft noong Marso upang imbestigahan ang mga kasanayan sa pag-bundle nito at potensyal na anticompetitive na pag-uugali.

Ang mga awtoridad sa US at UK ay nagpasimula rin ng mga pagtatanong sa mga serbisyo ng ulap, isang lugar kung saan ang Azure ng Microsoft ay isang pangunahing manlalaro. Ang mga pagsisiyasat na ito ay naglalayong matukoy kung ang ilang mga kasanayan ng Microsoft, Amazon.com Inc., at Alphabet Inc. ay naghihigpit sa pagbabago sa industriya.

Bagama't ang Teams ang pangunahing kakumpitensya ng Zoom, ang kumpanya ay umiwas sa pagtalakay sa mga isyung ito sa publiko hanggang kamakailan. Sa panahon ng Goldman Sachs Communacopia at Technology Conference, nanawagan ang CEO ng Zoom na si Eric Yuan sa FTC na suriin ang mga kasanayan sa pag-bundle ng Microsoft at binigyang-diin ang kahalagahan ng pagiging patas sa kompetisyon.

Habang patuloy na pinapalawak ng Zoom ang hanay ng mga serbisyo nito para sa mga negosyo na lampas sa videoconferencing, hinahangad nitong tugunan ang mga alalahanin sa antitrust at tiyakin ang patas na kumpetisyon sa merkado.

Pinagmumulan:

- Bloomberg