Nagpahayag ang Zoom ng Mga Alalahanin Tungkol sa Di-umano'y Anticompetitive na Gawi ng Microsoft

Ang Zoom Video Communications, ang sikat na gumagawa ng software ng komunikasyon, ay naiulat na nakipagpulong sa mga regulator mula sa US, European Union (EU), United Kingdom (UK), at Germany upang ipahayag ang mga alalahanin tungkol sa di-umano'y anticompetitive na pag-uugali ng Microsoft. Naganap ang mga talakayan kasama ang US Federal Trade Commission (FTC) at mga nagpapatupad ng kompetisyon mula sa EU, UK, at Germany sa nakalipas na taon.

Ang isa sa mga pangunahing alalahanin ng Zoom ay ang kagustuhan ng Microsoft para sa software ng videoconferencing ng Teams nito sa pamamagitan ng pag-bundle ng presyo at disenyo ng produkto. Ang mga alalahaning ito ay nag-udyok ng mga pagsisiyasat mula sa mga regulatory body gaya ng tagapagbantay ng kompetisyon ng EU. Ang pagsisiyasat ng EU ay pinasimulan pagkatapos ng reklamo mula sa platform ng pagmemensahe ng Salesforce na Slack tatlong taon na ang nakakaraan. Bilang tugon, inihayag kamakailan ng Microsoft na aalisin nito ang Mga Koponan sa Europa mula Oktubre 1.

Bilang karagdagan sa pagsisiyasat ng EU, ang Federal Cartel Office ng Germany ay nagbukas ng sarili nitong pagsisiyasat sa Microsoft, na nakatuon sa pagsasama ng OneDrive at Mga Koponan sa iba pang software ng pagiging produktibo ng kumpanya. May kapangyarihan ang awtoridad na ipagbawal ang ilang partikular na kasanayan na humahadlang sa kumpetisyon online.

Ang mga awtoridad sa US at UK ay naglunsad din ng mga paunang pagtatanong sa mga serbisyo ng ulap, isang lugar kung saan ang Azure ng Microsoft ay isang pangunahing manlalaro. Itinatampok ng mga katanungang ito ang mga alalahanin tungkol sa mga kagawian mula sa Microsoft, Amazon.com, at Alphabet na maaaring limitahan ang pagbabago.

Bagama't ang Teams ang pangunahing kakumpitensya ng Zoom, ang kumpanya ay dati nang naiwasan na maglabas ng mga alalahanin tungkol sa mga kasanayan ng Microsoft. Gayunpaman, sa panahon ng Goldman Sachs Communacopia at Technology Conference, nanawagan ang CEO ng Zoom na si Eric Yuan para sa FTC na suriin ang mga kasanayan sa bundling ng Microsoft, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa patas na kompetisyon.

Inihambing ng CEO ng Zoom ang kumpetisyon sa pagitan ng Zoom at Microsoft sa isang larong pang-sports, na nagsasabi na ang pagiging patas ay mahalaga para sa isang antas ng paglalaro. Tumanggi si Zoom na magkomento pa, at pinili din ng Microsoft na huwag magbigay ng komento.

Ang hakbang na ito ng Zoom ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa diskarte nito habang kinakaharap nito ang sinasabing anticompetitive na pag-uugali ng isang pangunahing kakumpitensya. Sa kabila ng mabilis na paglago sa panahon ng pandemya, ang Zoom ay nahaharap sa mga hamon sa pagpapanatili ng paglago ng mga benta sa mga nakaraang taon. Upang pag-iba-ibahin ang mga alok nito, pinalawak ng kumpanya ang hanay ng mga serbisyo nito upang isama ang mga teleponong nakabatay sa internet, mga contact center, pag-iiskedyul, at mga katulong ng artificial intelligence.

Pinagmumulan:

– Artikulo: Bloomberg