Nagpapatupad ang YouTube ng Mga Pagbabago sa Mga Advertisement para sa Mga Manonood at Creator

Gumagawa ang YouTube ng mga pagbabago sa patakaran sa advertising nito na makakaapekto sa mga manonood at creator. Inanunsyo ng platform ng pagbabahagi ng video na susubok ito ng mas mahabang ad break na pinagsama-sama sa halip na ipamahagi sa kabuuan ng isang video. Ang pagbabagong ito ay batay sa feedback mula sa mga manonood, kung saan 79% sa kanila ay mas gusto ang mga ad na pinagsama-sama para sa pangmatagalang nilalaman sa mga screen ng TV. Bukod pa rito, magbibigay ang YouTube ng mas nakikitang indicator ng tagal ng bawat ad break.

Ang isa pang pagbabago sa bahagi ng creative ay nagsasangkot ng "pagpasimple" sa proseso para sa mga tagalikha ng nilalaman. Dati, may higit na kontrol ang mga creator sa uri at placement ng mga ad sa kanilang mga video. Gayunpaman, nagpapatupad na ngayon ang YouTube ng on/off switch para sa lahat ng ad. Kapag pinagana ang opsyong ito, tutukuyin ng YouTube kung kailan at saan ipinapakita ang mga ad. Kung hindi pinagana ang switch, walang ipapakitang ad. Ang paglalagay ng mga mid-video na ad ay nananatili pa rin sa pagpapasya ng lumikha.

Ayon sa YouTube, higit sa 90% ng mga video sa platform ay mayroon nang lahat ng uri ng mga ad na pinagana, kaya ang epekto sa mga creator ay dapat na minimal. Sinasabi ng platform na ang mga pagbabagong ito ay ginagawa upang palawigin ang pinakamahuhusay na kagawian sa loob ng komunidad ng creator at i-optimize ang kita para sa mga creator. Ang pinakalayunin ay tulungan ang mga creator na kumita ng higit pa habang pinapasimple ang karanasan sa ad para sa mga manonood.

Mahalagang tandaan na ang mga pagbabagong ito ay makakaapekto sa mga kasalukuyan at bagong video sa platform. Bilang karagdagan sa mas mahabang ad break at pinasimpleng mga kontrol sa ad para sa mga creator, ang YouTube ay magpapakilala din ng mga shoppable na ad na maaaring makipag-ugnayan ng mga manonood habang nanonood ng YouTube sa kanilang telebisyon.

Sa pangkalahatan, ang mga pagbabagong ito ay naglalayong pahusayin ang karanasan sa ad para sa mga manonood at magbigay ng higit na kontrol at pag-optimize ng kita para sa mga creator sa platform ng YouTube.

Kahulugan:

– Long-form na content: Mga video na karaniwang mas mahaba kaysa sa tradisyunal na short-form na content, kadalasang lumalampas sa 20 minuto ang haba.

– Ad break: Isang pag-pause sa nilalamang video kung saan ipinapakita ang isang ad.

– Mga nabibiling ad: Mga ad na nagbibigay-daan sa mga manonood na makipag-ugnayan sa nilalaman at direktang bumili sa loob ng ad.

