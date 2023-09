Ang Mga Panganib sa Privacy ng AI at Big Tech

By

Ang mga tech na kumpanya ay lalong gumagamit ng data ng user upang sanayin ang mga sistema ng artificial intelligence (AI), na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa privacy at kontrol. Ang Google, halimbawa, ay gumagamit ng Gmail upang sanayin ang AI nito upang tapusin ang mga pangungusap, habang ang Meta (may-ari ng Facebook) ay gumamit ng isang bilyong post sa Instagram nang walang pahintulot upang sanayin ang AI nito. Gumagamit ang Microsoft ng mga pag-uusap sa chat upang pahusayin ang AI bot nito, at ang iba pang mga tech na kumpanya ay gumagamit ng data upang turuan ang kanilang mga AI system ng iba't ibang kasanayan.

Bagama't karaniwan ang paggamit ng data para sa naka-target na advertising, ang paggamit ng data para sanayin ang mga advanced na AI system ay nagdudulot ng mga bagong panganib. Ang Generative AI ay lubos na umaasa sa malaking halaga ng data, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa privacy ng mga indibidwal. Kinikilala ng mga tech na kumpanya ang panganib at madalas na binabalaan ang mga user tungkol sa pagbabahagi ng personal o sensitibong impormasyon.

Bukod dito, ang proseso ng pagsasanay sa AI ay nagsasangkot ng mga tagasuri ng tao na maaaring may access sa personal na data na ibinahagi sa mga AI system. Mayroon ding mga pagkakataon ng mga AI system na nag-leak ng personal na impormasyon bilang tugon sa ilang mga senyas. Bagama't ang mga kumpanya ay may mga hakbang upang maiwasan ang mga pagtagas, ang kanilang pagiging epektibo at dalas ay nananatiling hindi malinaw.

Ang privacy ay hindi lamang ang alalahanin; nariyan din ang isyu ng kontrol. Maaaring hindi inasahan ng mga user na ang data na kanilang ibinahagi sa nakaraan ay maaaring magamit pagkalipas ng ilang taon para sa mga layunin tulad ng paggawa ng sining, automation, o pagsubaybay. Ang mga tech na kumpanya ay madalas na nagtatatag ng kanilang sariling mga panuntunan tungkol sa kung aling data ang maaaring gamitin, na lumilikha ng kawalan ng balanse sa pagitan ng privacy ng user at kontrol ng korporasyon.

Ang pagtugon sa mga panganib sa privacy na ito ay nangangailangan ng mga legal na balangkas, mga regulasyon sa industriya, at pinahusay na transparency. Kailangan ng mga user na magkaroon ng higit na kontrol at gumawa ng matalinong mga pagpapasya tungkol sa kung paano ginagamit ang kanilang data ng mga AI system. Ang hinaharap ng privacy sa panahon ng AI ay nakasalalay sa paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng pagbabago at pagprotekta sa mga karapatan ng mga indibidwal.

Mga Pinagmulan: Orihinal na artikulo