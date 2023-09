Isang 3:4 Scale Replica Xbox 360 Console ang Paparating na sa Target

Humanda sa paglalakbay sa memory lane gamit ang isang bagung-bagong Xbox 360 console, ngunit mayroong isang catch – kailangan mong buuin ito nang mag-isa. Ang Mega, isang sikat na kumpanya ng block building, ay nag-anunsyo ng paglabas ng isang 3:4 scale replica ng Xbox 360 console na eksklusibo sa Target. Ang set, na kinabibilangan ng 1,342 piraso, ay magiging available simula sa ika-8 ng Oktubre.

Dinisenyo nang may mahusay na atensyon sa detalye, ang replica console na ito ay may kasamang ganap na nababakas na hard drive, isang replica ng 360 ethernet port, at isang functional indicator light. May kasama pa itong replica pack-in na laro: Halo 3. Bubukas ang console upang ipakita ang isang disc drive at iba pang Easter egg. Ang paglalagay ng pekeng Halo 3 disc sa console ay "mag-activate ng motherboard," ayon sa paglalarawan ng set.

Ang replica set ay nagbibigay-pugay sa orihinal na Xbox 360, na nagtatampok ng parehong aesthetics bilang console, kasama ang disenyo ng kahon. Ang nostalgic replica na ito ay siguradong ihahatid ka pabalik sa unang bahagi ng 2000s, ang kasagsagan ng mga sikat na laro at anime series.

Ang Mega Xbox 360 replica set ay mapepresyohan ng $149.99 at kasalukuyang available para sa preorder sa website ng Target. Gayunpaman, dahil sa mataas na demand, nabili na ang mga preorder. Kung hindi mo ma-secure ang isang preorder, maaari mong asahan ang hanay na tumama sa mga Target na tindahan sa ika-8 ng Oktubre.

Pinagmumulan:

Ash Parrish, Kotaku

Mega / Target