Pinapasulong ng Xiaomi ang Laro nito gamit ang Mas Mga Update sa Android

Inihayag ng Xiaomi na palalawakin nito ang bilang ng mga update sa Android na inaalok para sa mga smartphone nito, simula sa paparating na serye ng Xiaomi 13T. Noong nakaraan, binatikos ang brand dahil sa limitadong suporta nito sa software, na nag-iiwan sa mga lumang device na walang update sa kalagitnaan ng kanilang habang-buhay.

Ang Xiaomi 13T at Xiaomi 13T Pro, na ipapakita sa Berlin sa Setyembre 26, ay hindi lamang magtatampok ng teknolohiya ng camera mula sa Leica, ngunit makakatanggap din ng 4 na mga update sa Android at 5 na mga update sa seguridad. Ang hakbang na ito ay naglalayong dalhin ang Xiaomi sa linya sa mga kakumpitensya tulad ng Samsung, na pinalawak na ang kanilang suporta sa software para sa isang malawak na hanay ng mga device.

Dahil lalong nagiging mahalaga ang privacy at seguridad sa mga consumer, napakahalaga para sa mga kumpanya na mamuhunan sa kanilang mga software team at tiyaking mananatiling secure ang mga device kahit na matapos ang bagong ikot ng OS. Ang desisyon ng Xiaomi na mag-alok ng higit pang mga update ay sumasalamin sa pagbabago ng demand ng consumer at maaaring makaakit ng mga customer na inuuna ang suporta sa software.

Matagal nang itinuturing ang Apple bilang benchmark ng industriya para sa suporta sa software, na ang mga gumagamit ng iPhone ay tumatanggap ng 5 taon ng mga update. Bagama't tradisyonal na nahuhuli ang mga Android device, nakakahimok na makakita ng mas maraming brand na gumagamit ng katulad na diskarte at nagsusulong ng mas madalas na mga update.

Bilang karagdagan sa Xiaomi, napapabalitang palalawakin din ng Google ang suporta sa software nito para sa lahat ng Pixel phone na pinapagana ng in-house na Tensor, simula sa paparating na serye ng Pixel 8. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malawak na pagbabago sa industriya patungo sa pagbibigay-priyoridad sa mga update sa software at pagtiyak ng mas mahabang buhay para sa mga smartphone.

Pinagmumulan:

– News18 Tech