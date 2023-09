Xiaomi 13T Series: Top-Notch Software Support at Leaked Render

Nakatakdang ilunsad ng Xiaomi ang pinakaaabangang 13T series sa Europe sa Setyembre 26. Ang mga device na ito ang magiging una sa pamilya Xiaomi na makakatanggap ng hindi kapani-paniwalang suporta sa software, kabilang ang 4 na mga update sa OS at 5 taon ng mga patch ng seguridad. Ang serye ng 13T ay bubuo ng dalawang modelo: ang Xiaomi 13T at ang Xiaomi 13T Pro, na opisyal ding nakumpirma.

Sa hindi opisyal na paraan, inaasahan na ang parehong mga telepono ay magde-debut sa MIUI 14 batay sa Android 13, ang pinakabagong available na pampublikong bersyon ng balat ng Xiaomi. Bagama't hindi pa nabubunyag ang mga opisyal na detalye, iminumungkahi ng mga leaks na ang 13T Pro ay magiging katulad ng Redmi K60 Ultra, na nagtatampok ng Dimensity 9200+ chipset at isang 5,000mAh na baterya na may 120W na mabilis na pagsingil. Sa kabilang banda, ang regular na 13T ay darating kasama ang Dimensity 8200-Ultra at isang 5,000mAh na baterya na may mas mabagal na 67W charging.

Ang parehong mga aparato ay rumored upang ibahagi ang ilang mga tampok, kabilang ang isang 6.67-inch 144Hz AMOLED display na may isang resolution ng 1,220 x 2,712 pixels. Ang display ay inaasahang mag-aalok ng isang kahanga-hangang peak brightness na 2,600 nits. Bukod dito, ang mga telepono ay darating na may isang IP68 rating para sa tubig at alikabok na paglaban, pati na rin ang proteksyon ng Gorilla Glass 5 para sa kanilang mga display.

Ang isang kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng 13T Pro at ng K60 Ultra ay ang mga pagtutukoy ng camera. Ang 13T series ay napapabalitang nagtatampok ng 50MP main camera na may IMX707 sensor, 50MP telephoto camera na may 50mm lens, 12MP ultra-wide camera na may 15mm lens, at 20MP selfie camera. Kapansin-pansin, ang mga camera na ito ay magkakaroon ng Leica branding, at ang camera app ay isasama ang karaniwang hanay ng mga feature ng Leica.

Ayon sa mga paglabas, ang Xiaomi 13T na may 8GB ng RAM at 256GB ng imbakan ay irepresyo sa €700, habang ang mas mataas na-end na Xiaomi 13T Pro, na nilagyan ng 12GB ng RAM at 512GB ng imbakan, ay magbebenta ng €900.

Sa pangkalahatan, ang serye ng Xiaomi 13T ay humuhubog upang maging isang mahusay na promising lineup na may kahanga-hangang suporta sa software at malalakas na feature. Ang mga tagahanga at tech enthusiast ay sabik na inaasahan ang opisyal na paglulunsad upang makuha ang kanilang mga kamay sa mga device na ito.

