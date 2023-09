Nakipagsosyo ang Microsoft sa Barclays para Ilunsad ang Xbox Mastercard

Inihayag ng Microsoft ang pakikipagtulungan nito sa Barclays upang ipakilala ang "Xbox Mastercard," isang bagong credit card na partikular na idinisenyo para sa mga gumagamit ng Xbox. Bagama't eksklusibo itong magiging available sa Xbox Insiders sa ika-21 ng Setyembre, magiging accessible ito sa lahat ng user sa United States pagsapit ng 2024.

Nag-aalok ang Xbox Mastercard sa mga user ng pagkakataong makakuha ng mga puntos para sa mga laro at add-on sa Xbox batay sa kanilang mga binili. Magbibigay ang iba't ibang kategorya ng pinabilis na mga rate ng kita, tulad ng 5x card point sa mga kwalipikadong produkto sa Microsoft Store, 3x card point sa mga kwalipikadong serbisyo ng streaming tulad ng Netflix at Disney+, at 3x card point sa mga kwalipikadong serbisyo sa paghahatid ng kainan tulad ng Grubhub at DoorDash. Para sa lahat ng iba pang pang-araw-araw na pagbili, ang mga customer ay makakakuha ng 1x card point.

Bukod pa rito, ang mga cardmember ay masisiyahan sa ilang mga benepisyo, kabilang ang 5,000 card point (katumbas ng $50 na halaga) pagkatapos ng kanilang unang pagbili. Ang mga bagong miyembro ay makakatanggap ng tatlong buwan ng Xbox Game Pass Ultimate, bukod sa iba pang mga perks.

Ang mga interesadong indibidwal ay dapat munang maging bahagi ng Xbox Insider program upang makakuha ng access sa Xbox Mastercard. Ang availability ng card ay ipapakilala sa mga miyembro ng Insider sa buong natitirang bahagi ng 2023. Simula sa Setyembre 21, maaaring mag-apply ang mga user para sa card.

Sinabi ng koponan ng Xbox, "Alam naming interesado ang mga manlalaro na makakuha ng higit na halaga mula sa Xbox, at nakarinig kami ng feedback mula sa komunidad na gusto nila ng higit pang mga paraan upang makakuha ng halaga mula sa kanilang mga pagbili... Ang Xbox Mastercard ay magagamit ng eksklusibo sa Xbox Insiders sa ang 50 United States simula sa Setyembre 21, na may kakayahang magamit sa lahat ng manlalaro ng Xbox sa 50 United States na darating sa 2024.”

