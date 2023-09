Ipinakilala ng Xbox ang Xbox Mastercard upang Gantimpalaan ang mga Gamer

Inihayag ng Xbox ang pinakabagong handog nito para sa mga manlalaro: ang opisyal na Xbox Mastercard. Ang credit card, na inisyu ng Barclays, ay nagbibigay-daan sa mga user na makakuha ng mga puntos mula sa pang-araw-araw na pagbili na maaaring i-redeem para sa mga laro o add-on sa Xbox store. Nag-aalok din ang card ng opsyon na i-personalize ito gamit ang gamertag ng user na nakaukit sa isa sa limang magkakaibang disenyo na nagtatampok ng logo ng Xbox. Gayunpaman, may ilang mga limitasyon sa pagkuha ng card. Ang mga aplikante ay dapat na mga Xbox Insiders at naninirahan sa kontinental ng Estados Unidos, Alaska, o Hawaii.

Katulad ng iba pang mga reward-based na credit card, ang mga user ay nakakakuha ng mga puntos para sa bawat $1 na ginagastos nila sa gamer credit card. Maaari silang makakuha ng higit pang mga puntos kapag bumibili sa mga partikular na lugar. Kabilang dito ang pagkakaroon ng 5x na puntos para sa mga kwalipikadong produkto sa Xbox at Microsoft store, at 3x na puntos sa mga kwalipikadong serbisyo ng streaming gaya ng Disney Plus at Netflix. Nag-aalok din ang card ng 3x na puntos sa mga kwalipikadong serbisyo sa paghahatid ng kainan tulad ng Grubhub at Doordash.

Hindi pa rin malinaw ang mga detalye sa iba pang karapat-dapat na storefront. Halimbawa, hindi tiyak kung ang pagbili ng mga in-game na item sa pamamagitan ng Xbox account, tulad ng mga Overwatch coins, ay magiging kwalipikado para makakuha ng 5x na puntos. Ang mga miyembro ng Xbox Mastercard ay makakatanggap ng $50 na bonus sa anyo ng mga puntos pagkatapos ng kanilang unang pagbili at masisiyahan sila sa tatlong buwan ng libreng Xbox Game Pass Ultimate, na may opsyong iregalo ito sa isang kaibigan kung isa nang miyembro ng Game Pass.

Upang mag-apply para sa Xbox Mastercard, ang mga user ay dapat maging Xbox Insiders. Madali itong magawa sa pamamagitan ng pag-download ng Xbox Insider Hub mula sa Microsoft Store sa PC o paghahanap ng “Xbox Insider Bundle” sa Xbox console at pag-install ng hub. Ang panahon ng aplikasyon para sa Xbox Insiders ay magsisimula sa Setyembre 21, habang ang natitirang bahagi ng United States ay kailangang maghintay hanggang 2024 upang mag-apply para sa credit card.

Pinagmumulan:

1. Blog ng Xbox News

2. Ang Verges