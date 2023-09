Ang Microsoft ay magho-host ng Xbox Digital Broadcast sa Tokyo Game Show 2023

Inanunsyo ng Microsoft na iho-host nito ang Xbox Digital Broadcast sa paparating na Tokyo Game Show 2023. Ang broadcast ay magaganap sa Setyembre 21 sa 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Sa panahon ng broadcast, magbibigay ang Microsoft ng mga update sa pag-unlad sa mga laro mula sa Xbox Game Studios at Bethesda Softworks. Bukod pa rito, ipapakita nila ang isang malikhaing magkakaibang koleksyon ng mga laro na nilikha ng mga developer na pangunahing matatagpuan sa Japan at Asia. Kasama rin sa kaganapan ang mga anunsyo ng mga bagong laro na darating sa Xbox Game Pass.

Maa-access ang Xbox Digital Broadcast sa pamamagitan ng iba't ibang platform. Mapapanood ng mga manonood ang broadcast sa opisyal na channel ng Tokyo Game Show sa YouTube, pati na rin ang mga piling Xbox social channel. Magiging available ang broadcast sa maraming wika, kabilang ang English, Japanese, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Malay, Thai, Vietnamese, Indonesian, French, German, at Castilian Spanish.

Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng isang kapana-panabik na pagkakataon para sa mga manlalaro at tagahanga ng Xbox na makuha ang pinakabagong mga update at anunsyo sa mga paparating na laro. Itinatampok din nito ang pangako ng Microsoft sa Japanese at Asian gaming markets, na nagpapakita ng talento at pagkamalikhain ng rehiyon.

Ang Tokyo Game Show ay isang taunang gaming expo na gaganapin sa Japan, na nagtatampok ng mga pinakabagong development sa industriya ng gaming. Nagsisilbi itong platform para sa mga developer ng laro, kumpanya ng hardware, at mahilig sa paglalaro na magsama-sama at ipagdiwang ang mundo ng paglalaro.

