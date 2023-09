Ang Mga Walang Label na Ad sa X ay Nagpapataas ng Mga Alalahanin Tungkol sa Transparency at Pagsunod sa Mga Alituntunin ng FTC

Ang mga gumagamit ng sikat na social networking platform, X (dating kilala bilang Twitter), ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa paglitaw ng mga walang label na ad sa kanilang mga feed. Ang mga ad na ito, na inihahatid sa mga user bilang mga organic na post, ay nagdulot ng debate tungkol sa transparency at pagsunod sa mga alituntunin ng Federal Trade Commission (FTC).

Kasalukuyang hindi malinaw kung sinasadya ng X, sa ilalim ng pagmamay-ari ng Elon Musk, ang mga label ng ad o kung ito ay isang pansamantalang glitch. Iniulat ng mga user na nakita nila ang mga walang label na ad na ito sa parehong algorithm na inirerekomendang "Para sa Iyo" na feed at sa tab na "Sumusunod," na nagpapakita lamang ng nilalaman mula sa mga account na sinusundan ng isang user. Ang kakulangan ng pagsisiwalat na ito ay humantong sa pagpuna mula sa mga user at eksperto sa industriya.

Binigyang-diin ni Sarah Kay Wiley, ang direktor ng patakaran at pakikipagsosyo sa adtech watchdog nonprofit na Check My Ads, ang isyu at sinabing ang kakulangan ng pag-label ay nanlilinlang sa mga mamimili at lumalabag sa mga alituntunin ng FTC sa mga mapanlinlang na ad. Nauna nang binigyang-diin ng FTC ang kahalagahan ng malinaw na pagmamarka ng mga bayad na advertisement upang maiwasan ang panlilinlang sa mga mamimili.

Upang matukoy kung ang isang post ay isang ad, ang mga gumagamit ng X ay maaaring mag-click o mag-tap sa icon na tatlong tuldok sa kanang sulok sa itaas ng post. Kung ang post ay isang ad, mga karagdagang opsyon gaya ng "Hindi interesado sa ad na ito," "Mag-ulat ng ad," at "Bakit ang ad na ito?" magiging available. Napansin ng mga user na ang mga opsyon sa menu na ito ay naroroon lamang sa mga ad na walang mga label, na nagpapatunay na ang kakulangan ng pagsisiwalat sa mga X ad ay sinadya.

Higit pa rito, binago ng X kamakailan ang mga paghahayag ng ad nito, nag-eeksperimento sa mga bagong label. Habang ang tradisyonal na label na "Na-promote" ay ipinapakita sa kaliwang bahagi sa ibaba ng isang tweet, lumipat ang platform sa isang mas maliit na label na "Ad" sa kanang sulok sa itaas. Gayunpaman, itinatampok pa rin ng ilang ad ang label na "Na-promote." Kailangang hanapin ng mga user ang alinman sa label sa itaas o ibaba ng isang post upang matukoy kung ito ay isang ad.

Mahalagang tandaan na ang mga walang label na ad na ito ay hindi mga third-party na ad ngunit direktang inihahatid sa pamamagitan ng platform ng advertising ng X. Ang kumpanya ay binabayaran ng mga advertiser upang patakbuhin ang mga ad na ito sa buong social network. Gayunpaman, hindi nagbibigay ang X ng pampublikong label o pagsisiwalat upang ipaalam sa mga mamimili na ang mga post ay mga advertisement.

Ang paglitaw ng mga walang label na ad na ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa transparency ng platform at pagsunod sa mga alituntunin ng FTC. Ang mga advertiser at brand na gumagamit ng X bilang isang platform ng advertising ay maaaring maharap sa mga potensyal na pananagutan dahil sa kakulangan ng label sa kanilang mga ad. Ang pagsubaybay sa mga kasanayan sa advertising sa social media ay nagiging mahalaga upang maprotektahan ang mga mamimili at matiyak ang transparency sa industriya.

