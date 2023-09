Natagpuang Walang Label ang Mga Ad sa Twitter sa Mga Sumusunod na Feed ng Mga Gumagamit

Ang Twitter, na kilala ngayon bilang X, ay nahuling nagpapagana ng mga ad na walang label sa mga Sinusubaybayang feed ng mga user, na naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa mga mapanlinlang na kasanayan sa advertising. Noong nag-scroll sa Sinusundan na feed sa web browser ng Chrome, natuklasan ng TechCrunch ang ilang mga ad na walang label na hinaluan ng mga regular na post mula sa mga sinusundan na account at mga ad na may wastong label. Ginagawa nitong mahirap para sa mga gumagamit na makilala sa pagitan ng mga regular na post at ad. Hindi malinaw kung ang isyung ito ay isang glitch o sinadyang pagbabago na nilayon upang linlangin ang mga mamimili.

Sa mga pagsubok na isinagawa ng TechCrunch, maraming walang label na ad mula sa mga account na hindi sinundan ang naranasan. Ang tanging indikasyon na ang mga ito ay mga ad ay sa pamamagitan ng pag-click sa tatlong-tuldok na menu sa kanang tuktok ng post. Nagbigay ang menu ng mga opsyon sa pakikipag-ugnayan na nauugnay sa ad at pinapayagan ang mga user na magsagawa ng mga pagkilos gaya ng pag-mute o pag-block sa account. Ang ilan sa mga natuklasang ad na walang label ay nauugnay sa mga koponan ng NFL, na nagsasaad na maaaring maapektuhan ang isang malawak na hanay ng nilalaman.

Ang problema sa mga walang label na ad ay kasunod ng isang update na ginawa ng X sa format ng pag-label ng ad nito noong Hulyo, kung saan ang mas kilalang label na "Na-promote" sa ibaba ng mga ad ay pinalitan ng mas maliit na label na "Ad" sa kanang tuktok ng post. Nagtalo ang mga kritiko na ginawa ng bagong placement na ito na hindi gaanong kapansin-pansin ang mga ad. Gayunpaman, kahit na may bagong format ng pag-label, ang mga ad ay teknikal pa rin na may label na ganoon.

Ang kakulangan ng mga label ng ad sa mga ad na ito ay nagdudulot ng mga alalahanin sa mga mapanlinlang na kasanayan sa pag-advertise at nag-udyok ng mga panawagan para sa pagsisiyasat ng mga awtoridad sa regulasyon, gaya ng Federal Trade Commission (FTC). Naniniwala ang ilang eksperto na dapat kailanganin ng X na ibunyag ang anumang data na nakolekta sa pamamagitan ng mga ad na ito at nahaharap sa mga multa at parusa. Ang isyu ay naglalabas din ng mga tanong tungkol sa modelong suportado ng ad ng X at kung epektibo ba nitong mapapanatili ang isang site na "ligtas sa tatak" para sa mga advertiser.

Ang mga ad na walang label ay lumilitaw na isang patuloy na problema, dahil ang mga reklamo tungkol sa mga ito ay naiulat na dati. Ang sitwasyon ay maaaring makaakit ng mga pagsisiyasat sa regulasyon sa kabila ng US, na higit na nakakasira sa reputasyon ng X. Ang isyung ito ay sumasalamin din ng negatibo sa bagong kinuhang CEO ng X, si Linda Yaccarino, na sumali sa kumpanya noong Hunyo na may layuning bigyan ng katiyakan ang mga advertiser at pahusayin ang kita. Gayunpaman, ang X ay wala nang departamento ng komunikasyon upang mahawakan ang mga katanungan sa press.

Bilang tugon sa mga katanungan, nagbigay ang X ng isang awtomatikong tugon sa email na nagsasaad na sila ay abala at bumalik sa ibang pagkakataon.