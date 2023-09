Nakuha ng WTWH Media ang HME Business and Mobility Management Publications

Ang WTWH Media, LLC ay nakakuha kamakailan ng dalawang digital na publikasyon, HME Business and Mobility Management, mula sa 1105 Media, Inc. Ang mga tuntunin sa pananalapi ng pagkuha ay hindi isiniwalat.

Ang HME Business and Mobility Management ay mga ari-arian ng media na tumutuon sa industriya ng kagamitang medikal sa bahay at mga propesyonal sa mobility, kabilang ang mga supplier at clinician ng rehabilitasyon. Ang WTWH Media, isang portfolio na kumpanya ng Mountaingate Capital, ay pinalawak ang presensya nito sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagkuha na ito. Nauna nang nakuha ng kumpanya ang Aging Media Network noong unang bahagi ng taong ito.

Ang pagdaragdag ng HME Business and Mobility Management sa portfolio ng WTWH Healthcare and Life Sciences ay magbibigay ng mga bagong mapagkukunan para sa mga advertiser at magpapalawak ng mga alok ng kumpanya sa mga adjacencies na ito. Ang mga publikasyon, na may higit sa 20 taon ng kasaysayan, ay nag-aalok ng malalim na balita, pagsusuri, mga trend ng produkto, at tampok na mga kuwento mula sa pananaw ng produkto.

Si Laurie Watanabe, ang matagal nang editor ng Mobility Management, ay patuloy na mangangasiwa sa parehong mga publikasyon at sasali sa pangkat ng WTWH Healthcare at Life Sciences.

Minarkahan nito ang ikatlong pagkuha ng WTWH Media noong 2023. Noong nakaraan, nakuha ng kumpanya ang Aging Media Network, ang pangunahing kumpanya ng Hospice News, at PMQ Pizza magazine. Ang pagkuha na ito ay nagpapalakas sa mga handog ng WTWH sa sektor ng pangangalaga sa kalusugan at mga agham sa buhay, na nagpo-promote ng mga koneksyon sa industriya, pamumuno ng pag-iisip, at pakikipagtulungan sa buong industriya ng pangangalagang pangkalusugan.

Sa pangkalahatan, ang pagkuha ng WTWH Media ng HME Business and Mobility Management ay nagpapataas ng kanilang presensya sa mga kagamitang medikal sa bahay at mobility space, na nag-aalok ng mga bagong pagkakataon para sa mga advertiser at pagpapalawak ng kanilang mga mapagkukunan sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan.

