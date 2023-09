Inilabas ng World of Warcraft ang Mga Tagapangalaga ng Dream Patch

Inihayag ng World of Warcraft ang inaabangang paparating na patch nito, ang Guardians of the Dream, na magpapakilala ng kapana-panabik na bagong nilalaman para sa mga manlalaro. Ang pangunahing patch na ito ay magtatampok ng bagong zone, isang mapaghamong pagsalakay, at isang sariwang pool ng Mythic+ Dungeons.

Ang highlight ng Guardians of the Dream ay ang bagong zone, na nagdadala ng mga manlalaro nang malalim sa mystical realm na kilala bilang Emerald Dream. Ang espirituwal na dimensyon na ito ay matagal nang bahagi ng Warcraft lore, at ang mga manlalaro ay makakatagpo ng mabangis na Primalist forces na pinamumunuan ng mabigat na Fyrakk, ang sagisag ng apoy. Ang pakikipagsapalaran sa hindi pa nakikitang kaharian na ito ay susubok sa husay at katapangan ng mga adventurer.

Ipinakilala din ng patch ang Amirdrassil raid, isang kapanapanabik na pakikipagtagpo sa Druids of the Flame. Nag-aalok ang raid na ito ng kakaibang karanasan dahil magkakaroon ng pagkakataon ang mga manlalaro na sumakay sa mga dragon habang hinahabol nila ang lumilipad na apoy na druid na nagdudulot ng kalituhan sa Emerald Dream. Gayunpaman, ang mga developer ay maingat tungkol sa mga mekanika at planong malawakang subukan ang engkwentro bago ito ilabas sa live na laro.

Higit pa rito, ang patch ay may kasamang na-update na Mythic+ Dungeon pool para sa Season 3. Maaaring asahan ng mga manlalaro ang mga dungeon na may temang Emerald Dream mula sa mga nakaraang pagpapalawak, gaya ng Darkheart Thicket at The Everbloom. Bilang karagdagan, ang Dawn of the Infinites megadungeon ay nahahati sa dalawang pakpak, na nag-aalok ng mas mapaghamong nilalaman para sa mga manlalaro.

Para sa mga kaswal na manlalaro, magkakaroon ng maraming mga panlabas na aktibidad upang tamasahin. Ang patch ay nagpapakilala ng isang cycle ng tatlong pampublikong kaganapan: ang Superbloom, na inspirasyon ng mga payload na mapa ng Overwatch, isang kaganapan sa pagsasaka kung saan ang mga manlalaro ay maaaring mangolekta ng mga pera at mga gantimpala, at ang Emerald Bounty, kung saan ang mga manlalaro ay nagtatanim ng mga buto at pinapanood ang mga ito na lumalaki bilang mga puno, na nagbibigay ng mga natatanging gantimpala.

Maaaring subukan ng mga manlalaro ang bagong patch sa PTR (public test realm) sa huling bahagi ng linggong ito. Sa kapana-panabik na bagong nilalaman nito, nangangako ang Guardians of the Dream na mag-aalok sa mga manlalaro ng World of Warcraft ng kapanapanabik at nakaka-engganyong karanasan sa Emerald Dream.

Pinagmumulan:

– Opisyal na World of Warcraft Twitter account: @Warcraft