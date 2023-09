Ang Transformative Impact ng Digital Public Infrastructures sa India

Nakatanggap ng internasyonal na papuri ang Digital Public Infrastructures (DPIs) ng India mula sa World Bank para sa kanilang pagbabagong epekto sa nakalipas na dekada. Ang dokumento ng World Bank, na inihanda bilang bahagi ng G20 Global Partnership for Financial Inclusion, ay kinikilala ang mga pagsisikap ng pamahalaang pinamumunuan ni Narendra Modi sa pagpapatupad ng mga DPI at itinampok ang mahalagang papel ng patakaran at regulasyon ng pamahalaan sa paghubog ng tanawing ito.

Isa sa mga kahanga-hangang tagumpay na naka-highlight sa ulat ay ang mabilis na pag-unlad ng India sa pagsasama sa pananalapi. Ang Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, na binubuo ng Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, at mga mobile na numero, ay gumanap ng mahalagang papel sa pagtaas ng mga rate ng pagsasama sa pananalapi. Sa loob lamang ng anim na taon, nagawa ng India na itaas ang rate ng pagsasama nito sa pananalapi mula 25% noong 2008 hanggang sa mahigit 80% ng mga nasa hustong gulang. Ang makabuluhang hakbang na ito ay nagpaikli sa paglalakbay tungo sa pagsasama sa pananalapi ng hanggang 47 taon, na pangunahing naiugnay sa impluwensya ng mga DPI.

Bagama't may mahalagang papel ang mga DPI sa pagkamit ng tagumpay na ito, kinikilala din ng ulat ang kahalagahan ng iba pang mga variable at patakaran ng ecosystem. Kabilang dito ang mga interbensyon upang lumikha ng isang mas nakakapagpagana na legal at regulatory framework, mga pambansang patakaran upang palawakin ang pagmamay-ari ng account, at ang paggamit ng Aadhaar para sa pag-verify ng pagkakakilanlan.

Hindi lang binago ng mga DPI ng India ang pampublikong sektor kundi pinahusay din ang kahusayan para sa mga pribadong organisasyon. Ang Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ay nag-ulat ng mga positibong epekto gaya ng 8% na mas mataas na rate ng conversion sa SME lending, isang 65% na pagbawas sa mga gastos sa depreciation, at isang 66% na pagbaba sa mga gastos sa pagtuklas ng panloloko.

Ang kwento ng tagumpay ng Unified Payments Interface (UPI) ng India ay na-highlight din sa ulat. Noong Mayo 2023 lamang, mayroong mahigit 9.41 bilyong transaksyon sa UPI na nagkakahalaga ng humigit-kumulang ₹14.89 trilyon. Para sa piskal na taon 2022–23, ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa UPI ay halos umabot sa 50% ng nominal na GDP ng India. Ang UPI-PayNow na nag-uugnay sa pagitan ng India at Singapore, na pinatakbo noong Pebrero 2023, ay nagpadali ng mas mabilis, mas mura, at mas malinaw na mga pagbabayad sa cross-border, na umaayon sa mga priyoridad ng pagsasama sa pananalapi ng G20.

Bilang konklusyon, ang mga DPI ng India ay may mahalagang papel sa pagpapabilis ng pagsasama sa pananalapi at pagbabago ng parehong pampubliko at pribadong sektor. Ang mga pagsusumikap sa pag-digitize, na sinamahan ng mga sumusuportang patakaran at regulasyon, ay nagtulak sa pag-unlad ng India sa isang maliit na bahagi ng oras na ito ay tradisyonal na kinuha. Ang tagumpay ng mga hakbangin tulad ng JAM Trinity at UPI ay nagpapakita ng kapangyarihan ng digital na imprastraktura sa paghimok ng paglago ng ekonomiya at pagiging kasama.

Pinagmumulan:

– Ang dokumento ng World Bank na inihanda bilang bahagi ng G20 Global Partnership for Financial Inclusion