Nalutas ng DNA Breakthrough ang Deka-Dekadang Lumang Cold Case, Humahantong sa Mga Pagsingil sa Pagpatay

Ang isang pambihirang tagumpay ng DNA ay humantong sa paglutas ng isang malamig na kaso na nanatiling hindi nalutas sa loob ng mga dekada. Noong Nobyembre 1994, si Robin Lawrence ay natagpuang sinaksak hanggang mamatay sa loob ng kanyang tahanan sa Springfield, Virginia. Ang mga tiktik ay nangolekta ng isang piraso ng forensic na ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen na napatunayang mahalaga sa paglutas ng kaso.

Ang ebidensya ng DNA na nakolekta noong panahong iyon ay hindi tumugma sa anumang mga mapagkukunan sa database ng pulisya. Gayunpaman, noong 2019, ang DNA ay isinumite sa isang kumpanya ng pagsusuri sa DNA sa Virginia. Gamit ang DNA, ang kumpanya ay bumuo ng isang profile at nagsimulang maghanap ng mga database ng genealogical, sa huli ay humahantong sa mga detective sa isang pinaghihinalaan na nagngangalang Steven Smerk.

Upang higit pang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Smerk, gumamit ang pulisya ng mga digital composite sketch batay sa teknolohiya ng DNA na ibinigay ng Parabon NanoLabs. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga sketch na ito sa mga larawan ni Smerk bilang isang nakababatang lalaki, ang mga detective ay nakapagtatag ng isang tugma.

Naglakbay ang mga tiktik sa New York, nakipag-usap kay Smerk, at nangolekta ng sample ng DNA. Pagkaalis, binigyan nila si Smerk ng business card. Di-nagtagal, tinawagan ni Smerk ang mga tiktik at inamin ang krimen. Pagkatapos ay pumunta siya sa lokal na istasyon ng pulisya at isinuko ang kanyang sarili.

Ayon kay Chief Kevin Davis ng Fairfax County Police Department, si Smerk ay gumawa ng buong pag-amin, na nagbibigay ng sapat na mga detalye upang patunayan ang genetic genealogy research. Binigyang-diin ni Davis na ang krimen ay tila isang random na pagkilos, na walang alam na koneksyon sa pagitan ni Smerk at Lawrence. Si Smerk ay walang naunang criminal record at ito ang kanyang unang pag-aresto.

Kasunod ng halos tatlong dekada ng pagsisiyasat, dinala si Smerk sa kustodiya at ilalabas mula New York patungong Virginia upang harapin ang mga kasong pagpatay sa pangalawang antas. Hindi natukoy ng mga awtoridad ang anumang iba pang potensyal na krimen na kinasasangkutan ni Smerk.

Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagsisilbing isang testamento sa mga pagsulong sa teknolohiya ng DNA at pananaliksik sa genealogy, na nagbibigay ng pag-asa para sa paglutas ng mga malamig na kaso na matagal nang hindi nalutas.

