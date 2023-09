Ang Windows 10 Cumulative Updates ay Inilabas upang Matugunan ang Mga Isyu sa Seguridad

Kamakailan ay naglunsad ang Microsoft ng dalawang pinagsama-samang update, KB5030211 at KB5030214, para sa iba't ibang bersyon ng Windows 10 kabilang ang 22H2, 21H2, at 1809. Ang mga update na ito ay mahalaga para sa pag-aayos ng mga kasalukuyang problema sa loob ng operating system at bahagi ito ng September 2023 Patch Tuesday release.

Upang matiyak na ang mga update na ito ay na-install nang walang putol, ginawa ng Microsoft ang mga ito na magagamit para sa awtomatikong pag-install. Gayunpaman, maaari ding i-install ng mga user ang mga update nang manu-mano sa pamamagitan ng pag-access sa seksyong Windows Update sa Mga Setting at pagpili sa 'Tingnan ang Mga Update.'

Ang pag-update ng Setyembre KB5030211 ay nagpapakilala ng ilang kilalang tampok. Una, may kasama itong bagong Windows Backup app na nagbibigay-daan sa mga user na pamahalaan ang kanilang mga app at file nang epektibo, na nag-aalok ng kakayahang mabawi ang mga ito sa ibang pagkakataon. Bukod pa rito, pinapahusay ng update na ito ang mga kakayahan sa pagtuklas ng lokasyon ng Windows 10, na nagbibigay sa mga user ng mas tumpak na impormasyon sa panahon, balita, at trapiko.

Higit pa rito, ipinakilala ng Microsoft ang notification badging para sa mga Microsoft account sa Start menu, na ginagawang mas madaling makita at pamahalaan ang mga notification. Tinutugunan din ng update na ito ang mga isyung nauugnay sa mga pagbabago sa daylight saving time sa Israel at inaayos ang mga problema sa box para sa paghahanap.

Ang isang makabuluhang pag-aayos sa pinagsama-samang mga update na ito ay nauugnay sa Serbisyo ng Patakaran ng Grupo. Dati, maghihintay ang serbisyo ng 30 segundo para maging available ang network, na nagdudulot ng mga pagkaantala sa pagproseso ng patakaran. Sa pinakabagong update, nalutas na ang isyung ito, na tinitiyak ang tamang pagpoproseso ng patakaran nang walang mga hindi kinakailangang pagkaantala.

Bilang karagdagan, mayroong isang pag-aayos para sa mga problema sa pag-synchronize ng mga setting. Dati, kahit na ang toggle ay naka-on para sa pag-sync ng mga setting sa Windows backup na pahina sa Settings app, ang mga setting ay hindi magsi-synchronize nang maayos. Inaayos ng pinakabagong update ang isyung ito, na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan ng user.

Sa buod, ang kamakailang inilabas na Windows 10 na pinagsama-samang mga update, KB5030211 at KB5030214, ay nagdadala ng ilang bagong feature at mahahalagang pag-aayos sa operating system. Tinutugunan ng mga update na ito ang mga kahinaan sa seguridad at pinapahusay ang pangkalahatang pagganap ng Windows 10. Inirerekomenda na i-install ng mga user ang mga update na ito upang matiyak na mananatiling secure at na-optimize ang kanilang mga system.

Pinagmumulan:

- Microsoft

– Mga Setting ng Windows Update