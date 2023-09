Isang Gabi sa Rossi's: A Taste of Italy at Seasons Restaurant

Nag-aalok ang marangyang Seasons restaurant sa InterContinental hotel sa Ballsbridge, Dublin 4 ng kakaibang Italian dining experience ngayong buwan. Ang executive head chef na si Alberto Rossi, na nagmula sa Italy, ay nagdadala ng kanyang kadalubhasaan at pagmamahal sa Italian cuisine sa menu. Ang mga miyembro ng The Irish Times Food & Drink Club ay may eksklusibong pagkakataon na dumalo sa isang kaganapan na tinatawag na "An Evening at Rossi's" sa Setyembre 21 sa 6:30pm.

Ang kaganapan ay nagtatampok ng limang-kurso na menu ng pagtikim na inspirasyon ng mga panrehiyong pagkaing Italyano. Masisiyahan ang mga bisita sa seleksyon ng antipasti na inihahain sa istilong pampamilya, na sinusundan ng primi, pangunahing kurso, at dessert, na may mga pagpipiliang available sa bawat kurso. Bilang karagdagan sa katangi-tanging pagkain, isang welcome drink, mga pagpapares ng alak, at isang dessert cocktail ang ihahain. Si Chef Rossi mismo ang magpapakita ng bawat ulam, tinatalakay ang kasaysayan at konteksto nito.

Tiyak na magiging sikat ang kaganapan, kaya limitado ang mga tiket. Ang mga interesado ay maaaring magpareserba ng kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-click sa ibinigay na link. Nangangako itong isang di malilimutang gabi ng tunay na lutuing Italyano, na ginawang mas espesyal sa pamamagitan ng personal na ugnayan ni Chef Rossi.

Mga Panalong Premyo para sa Mga Miyembro ng Food & Drink Club

Ang mga subscriber sa The Irish Times Food & Drink Club ay may pagkakataong manalo ng dalawang hindi kapani-paniwalang premyo ngayong buwan sa Co Wicklow. Kasama sa unang premyo ang 10-course tasting menu para sa dalawa sa The Strawberry Tree restaurant sa BrookLodge & Macreddin Village sa Aughrim, na sinusundan ng isang magdamag na pamamalagi. Ang pangalawang premyo ay nag-aalok ng magdamag na pamamalagi para sa dalawa sa The Sally Gap Bar & Brasserie sa five-star Powerscourt Hotel Resort & Spa, na kumpleto sa tatlong-kurso na hapunan at almusal. Ang mga interesadong indibidwal ay maaaring sumali sa mga kumpetisyon sa pamamagitan ng pag-click sa ibinigay na mga link.

Binabati kita kay Edel Troy, nagwagi ng magdamag na pamamalagi para sa dalawa sa The Eccles Hotel & Spa sa Glengarriff, Co Cork, at kay Gerry Murphy, nagwagi ng hapunan para sa apat sa Neighborhood restaurant sa Naas, Co Kildare. Ang mga masuwerteng nanalo na ito ay walang alinlangan na masisiyahan sa kakaiba at kasiya-siyang karanasan sa kainan sa mga kilalang establisyimento na ito.

Higit pang Balitang Pagkain at Inumin

Sa Irish Times Magazine ngayong weekend, nagbabahagi ang chef at restaurateur na si Sunil Ghai ng mga recipe mula sa kanyang bagong cookbook, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Nagtatampok din ang magazine ng artikulo ni Corinna Hardgrave, na naniniwalang nakatuklas siya ng bagong Michelin star contender sa Kilkenny city. Si John Wilson ay nagsusumikap na makahanap ng mga Bordeaux wine sa isang badyet. Bukod pa rito, nagbibigay sina Grainne O'Keefe at Lilly Higgins ng mga recipe para sa masaganang mga pagkaing taglagas sa magazine.

Para sa pinakabagong balita sa pagkain at inumin, feature, at masasarap na recipe, tandaan na bisitahin ang irishtimes.com/food.

