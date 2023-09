I-upgrade ang Iyong Sasakyan gamit ang AUTO-VOX CS-2 Wireless Reversing Camera Kit

By

Kung kailangan mo ng maaasahan at madaling i-install na reversing camera para sa iyong sasakyan, huwag nang tumingin pa sa AUTO-VOX CS-2. Ang wireless backup camera system na ito ay idinisenyo upang magbigay ng live na video feed mula sa isang rear camera nang direkta sa isang in-dash monitor, na ginagawang mas madali para sa iyo na imaniobra ang iyong sasakyan sa masikip na espasyo at maiwasan ang mga aksidente.

Ipinagmamalaki ng AUTO-VOX CS-2 ang ilang mga pangunahing tampok na nagtatakda nito bukod sa iba pang mga opsyon sa merkado. Una, nag-aalok ito ng wireless transmission range na hanggang 33 feet, na tinitiyak ang isang matatag at walang patid na video feed. Ang camera mismo ay IP68 na hindi tinatablan ng tubig at dustproof, na ginagawang angkop para sa paggamit sa iba't ibang mga kondisyon ng panahon. Bukod dito, ang 4.3″ LCD monitor ay gumagamit ng digital signal technology, na ginagarantiyahan ang isang malinaw at pare-parehong pagpapadala ng imahe.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng CS-2 ay ang adjustable na mga alituntunin sa paradahan, na direktang ipinapakita sa monitor. Tinutulungan ka ng mga alituntuning ito sa tumpak na paghusga sa distansya at pagpoposisyon habang paradahan, na binabawasan ang panganib ng mga banggaan. Bukod pa rito, ang camera ay nagbibigay ng malawak na viewing angle na 110°, na tinitiyak na mayroon kang komprehensibong view ng kung ano ang nasa likod ng iyong sasakyan. Kahit na sa mababang-ilaw na mga kondisyon, ang CS-2 ay napakahusay, salamat sa kakayahan nito sa night vision.

Ang pag-install ng AUTO-VOX CS-2 ay madali, na walang kinakailangang mga kable sa pagitan ng camera at monitor. I-mount lang ang camera sa iyong likurang plaka o isa pang angkop na lokasyon, at ikabit ang monitor sa iyong dashboard o windshield gamit ang mga kasamang suction cup. Magmaneho ka man ng sedan, SUV, trak, o RV, ang CS-2 ay isang versatile at maginhawang opsyon para sa pag-upgrade ng iyong sasakyan gamit ang reversing camera.

Para makapasok sa giveaway at magkaroon ng pagkakataong manalo ng AUTO-VOX CS-2, lumahok lamang sa pamamagitan ng RafflePress widget sa ibaba. Pakitandaan na ang giveaway na ito ay eksklusibo sa mga residente ng UK lamang. Good luck!

Kahulugan:

– Reversing camera: Isang camera na naka-install sa isang sasakyan na nagbibigay ng malinaw na view ng lugar sa likod ng sasakyan, na tumutulong sa driver kapag umaatras o pumarada.

– IP68: Isang internasyonal na pamantayan na nagsasaad ng antas ng proteksyon laban sa alikabok at pagpasok ng tubig.

Pinagmulan: Mighty Gadget (walang URL)