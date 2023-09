Ang Los Angeles Metro Digital Billboard ay Nahaharap sa Oposisyon sa mga Alalahanin sa Kaligtasan sa Trapiko

Isinusulong ng Los Angeles Metro ang planong mag-install ng 49 digital double-faced billboard, na dinadala ang kabuuang bilang ng mga digital billboard sa buong lungsod sa 86. Inaasahan ng Metro na ang plano, na tinatawag na Transportation Communication Network (TCN), ay bubuo ng $1 bilyon sa kita sa loob ng 30 taon. Habang sinusuportahan ng ilang lokal na kamara ng komersyo ang plano, ang mga aktibista at grupo ng komunidad ay nababahala tungkol sa epekto sa visual na kapaligiran at kaligtasan ng trapiko.

Ang panukala ay diringgin ng Los Angeles City Planning Commission sa ika-14 ng Setyembre, bago magtungo sa Konseho ng Lungsod. Ang mga billboard ay ikakalat sa buong lungsod, na karamihan ay nakaharap sa mga freeway at ang iba ay nakaharap sa mga komunidad. Ang mga istruktura ay may taas mula 30 hanggang 95 talampakan, na ang karamihan ay 30 talampakan ang taas.

Naninindigan ang Metro na magkakaroon ng pampublikong benepisyo ang proyekto, kabilang ang pagreserba ng oras para sa emergency messaging. Gayunpaman, ipinakita ng mga pag-aaral na isinagawa ng mga institusyon tulad ng University of Alabama sa Birmingham at Federal Bureau of Transportation Statistics na ang mga digital billboard ay maaaring magpapataas ng mga rate ng pag-crash at makagambala sa mga driver. Ang pagkakaroon ng mga digital na billboard sa Florida at Alabama ay tumaas ng 25% at 29% ayon sa pagkakabanggit.

Ang iba pang mga lungsod sa Southern California, kabilang ang La Mesa, ay isinasaalang-alang din ang mga panukalang digital billboard ngunit tinanggihan ang mga ito dahil sa mga alalahanin sa pagkagambala sa pagmamaneho. Ang mga pag-iingat sa kaligtasan ng Metro sa pagpayag na magbago ang mga larawan sa billboard kada walong segundo ay nakikitang hindi sapat kumpara sa ibang mga lungsod at estado kung saan nagbabago ang mga larawan tuwing apat hanggang sampung segundo.

Ang mga kalaban ay nangangatuwiran na ang mga digital na billboard ay mag-aambag sa urban blight, makaabala sa mga driver, at makakaapekto sa kaligtasan ng driver. Nananawagan sila sa Konseho ng Lungsod na bumoto laban sa proyekto.

Habang sinusuportahan ng ilang lider ng negosyo ang panukalang digital billboard, ang mga grupo ng komunidad, mga konseho ng kapitbahayan, at mga aktibista ay naninindigan laban dito. Naniniwala sila na ang kita na nabuo mula sa mga digital na billboard ay hindi hihigit sa mga negatibong kahihinatnan para sa visual na kapaligiran ng lungsod at kaligtasan ng trapiko.

Pinagmumulan:

“Nanawagan ang mga Aktibista para sa Pagtanggi sa Digital Billboard Plan” – Streetsblog Los Angeles

"Epekto ng Rate ng Naka-install na Digital Billboard sa Kaligtasan ng Trapiko" - University of Alabama sa Birmingham Transportation Engineering Program