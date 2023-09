Wi-Fi 7: Ang Susunod na Henerasyon ng Wireless Technology

Sa patuloy na umuusbong na mundo ng teknolohiya, ang susunod na pag-unlad sa wireless connectivity ay malapit na. Ipinapakilala ang Wi-Fi 7, na kilala rin bilang IEEE 802.11be, ang bagong pamantayan na itinakda upang muling tukuyin ang mga hangganan ng bilis, kahusayan, at pagiging maaasahan ng koneksyon.

Ang Wi-Fi 7 ay hindi lamang isa pang incremental na hakbang sa wireless tech; nangangako ito ng matinding pagpapabuti sa mga nauna nito. Inaasahang magbibigay ito ng mga bilis na hanggang 46,120 Mbps, na higit sa apat na beses na mas mabilis kaysa sa Wi-Fi 6 at 6E. Ang makabuluhang pagpapalakas ng bilis na ito ay magbibigay-daan sa mataas na kalidad na video streaming, tuluy-tuloy na cloud gaming, at matatag na suporta para sa mga augmented at virtual reality na application.

Bilang karagdagan sa bilis, ang Wi-Fi 7 ay inengineered na may mga advanced na feature para labanan ang latency, palakasin ang kapasidad, at pahusayin ang katatagan at kahusayan. Sinusuportahan nito ang mas malawak na mga channel, na may mga channel na hanggang 320 MHz ang lapad, na nagbibigay ng mas maraming bandwidth para sa mas mabilis na paghahatid ng data. Ipinakilala rin nito ang isang bagong paraan ng pag-encode na tinatawag na 4K-QAM, na nagbibigay-daan para sa pag-encode ng 12 bits ng data sa bawat simbolo na ipinadala sa radio link, kumpara sa 10 bits sa Wi-Fi 6. Ang pagpapabuti na ito lamang ay nag-aambag sa isang 1.2x na pagpapabuti ng bilis .

Ang isa sa mga makabuluhang pagpapahusay sa Wi-Fi 7 ay ang pagpapakilala ng multi-link operation (MLO), na nagpapahintulot sa mga device na magpatakbo ng maraming channel nang sabay-sabay, kahit na sa maraming frequency band. Nangangahulugan ito ng mas mahusay na bilis, mas mababang latency, at pinahusay na pagiging maaasahan kumpara sa mas lumang mga pamantayan ng Wi-Fi na kailangang manu-manong lumipat sa pagitan ng mga banda nang paisa-isa.

Tinutugunan din ng Wi-Fi 7 ang mga karaniwang problema tulad ng congestion at interference, na ginagawa itong partikular na kapaki-pakinabang para sa malalaking lugar o negosyo na may siksik na pag-aayos ng mga device. Nilalayon nitong bawasan ang pinakamasamang kaso ng pagganap ng latency, na nagbibigay ng mas maayos na karanasan para sa mga hinihingi na application tulad ng augmented at virtual reality.

Habang ang Wi-Fi 7 ay hindi pa ganap na magagamit, ang ilang mga aparato ay nasa merkado, na nag-aalok ng isang sulyap sa hinaharap ng wireless na teknolohiya. Ang debut ng isang malawak na hanay ng mga Wi-Fi 7 router, telepono, at laptop ay inaasahan sa huling bahagi ng 2023 o unang bahagi ng 2024. Gayunpaman, ang mga nasa mga bansang hindi pa nag-aaprubahan ng 6 GHz networking device ay maaaring kailangang maghintay nang mas matagal.

