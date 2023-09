Bakit Nabigo ang Mga Relasyon: Pag-unawa sa Mga Estilo ng Attachment at Komunikasyon

Sa isang relasyon, ang mga kompromiso, pag-unawa, komunikasyon, pagtitiwala, at katapatan ay mahalaga para sa paglikha ng isang malusog na espasyo para sa pagpapalagayang-loob, paglago, at kaligayahan. Gayunpaman, ang tagumpay ng isang relasyon ay lubos na naiimpluwensyahan ng mga istilo ng attachment.

Ang istilo ng attachment ay tumutukoy sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga indibidwal sa iba sa mga matalik na relasyon, na naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga sa sarili at interpersonal na pagtitiwala. Ipinaliwanag ng Therapist na si Jordan Dann na ang mga istilo ng attachment na ito, kasama ang mga diskarte na natutunan sa pagkabata upang protektahan ang sarili, hubugin kung paano kumonekta, lumaban, kumilos, at tumugon ang mga tao sa mga relasyon.

Mayroong ilang mga dahilan kung bakit nabigo ang mga relasyon, tulad ng ibinahagi ni Jordan Dann.

Una, ang iba't ibang mga inaasahan tungkol sa mga istilo ng attachment ay maaaring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan at salungatan. Napakahalaga na magkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa mga indibidwal na istilo ng attachment sa simula ng isang relasyon upang maunawaan kung paano mag-navigate at gumawa ng mga bagay-bagay.

Ang hindi nalutas na trauma ng pagkakabit ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa dinamika ng relasyon. Ang pag-unawa at pagkaalam sa kasaysayan ng attachment ng isang tao ay nakakatulong na maunawaan kung paano nabuo ang mga istilo ng attachment. Ang mga nakaraang karanasan at pagpapalaki ay humuhubog sa ating mga pananaw sa mga relasyon, at ang pagkilala dito ay maaaring humantong sa mas mahusay na pag-unawa at paglago.

Ang pagkabigo sa pakikipag-usap sa mga pagkakaiba ay isa pang dahilan kung bakit maaaring masira ang mga relasyon. Ang salungatan at pagtatalo ay maaaring maging malusog sa isang relasyon, dahil pinapayagan nito ang mga kasosyo na mas maunawaan ang mga pananaw ng isa't isa. Gayunpaman, kung nabigo ang mga tagapag-alaga sa ating pagpapalaki na tugunan ang kanilang mga salungatan, maaari tayong magpumilit na makipag-usap nang epektibo sa ating mga relasyon.

Sa wakas, ang pagkabigo na bumuo ng isang secure na bono ay nag-aambag sa mga pagkabigo sa relasyon. Ang paglipat ng pagtuon sa nakabahaging responsibilidad para sa emosyonal na seguridad ay maaaring magsulong ng isang pakiramdam ng pagtitiwala at lumikha ng isang secure na bono sa loob ng relasyon.

Ang pag-unawa sa mga salik na ito at ang pagkakaroon ng kamalayan sa sariling istilo ng attachment at ng kanilang kapareha ay mahalaga para sa isang matagumpay na relasyon. Sa pamamagitan ng pagtugon sa hindi nalutas na trauma ng pagkakabit, epektibong pakikipag-usap sa mga pagkakaiba, at pagbibigay-priyoridad sa pagbuo ng isang secure na bono, ang mga mag-asawa ay maaaring lumikha ng isang mas malusog at mas kasiya-siyang relasyon.

Pinagmumulan:

– Therapist na si Jordan Dann

– Hindustan Times