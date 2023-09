Ang Apple Watch Ultra: Para Kanino Talaga Ito?

By

Ang Apple Watch Ultra ay nai-market bilang isang smartwatch para sa mga adventurer, ngunit pagkatapos ng isang taon ng paggamit nito, hindi pa rin malinaw kung sino ang tunay na madla nito. Bagama't ipinagmamalaki ng Ultra ang mga feature tulad ng titanium case, water resistance, at diving capabilities, kulang ito bilang isang kakumpitensya ng Garmin pagdating sa kaligtasan sa hiking at teknikal na paggamit ng mga kaso. Sa halip, ang mga fitness feature nito ay mas angkop para sa mga part-time na adventurer at weekend warriors.

Gayunpaman, tila ang mga umaangkop sa paglalarawang ito ay hindi interesado sa Ultra. Iminumungkahi ng anecdotal na ebidensya na ang mga indibidwal na marunong sa teknolohiya na bigo sa kakulangan ng mga matalinong feature sa Garmin o iba pang multisport na relo ay mas malamang na isaalang-alang ang Ultra. Ngunit ilan ba talaga ang mga taong ito? Sa isang lokal na run club, ang karamihan ng mga miyembro ay nakasuot ng Garmins o regular na Apple Watches, at kapag tinanong, binanggit nila na hindi nila naramdaman ang pangangailangan para sa Ultra.

Kaya, kung itatapon natin ang ideya na ang Ultra ay para sa mga adventurer, para kanino ito? Maaaring mag-apela ito sa mga tech nerds na gusto ng maraming araw na buhay ng baterya, ngunit kahit na iyon ay tila kaduda-dudang. Maraming user ng Apple Watch na nagrereklamo tungkol sa buhay ng baterya ay hindi interesado sa mga naisusuot na device. Sa katunayan, mas gusto nila ang pagiging simple ng isang fitness tracker o nasiyahan sa kanilang Garmin o Fitbit.

Sa labas ng fitness, ang pinakatumutukoy na katangian ng Ultra ay ang buhay ng baterya nito. Gayunpaman, sa sandaling bumuo ka ng isang nakagawiang pagsingil, ang pangangailangan para sa maraming araw na buhay ng baterya ay hindi na kailangan. Sa huli, ang Ultra ay maaaring mag-apela sa mga unang adopter na pinahahalagahan ang eksklusibong fitness at outdoorsy na mga feature nito. Gayunpaman, sa pagdadala ng watchOS 9 ng marami sa mga feature na ito sa mga regular na modelo ng Apple Watch, nagiging mas mahirap na bigyang-katwiran ang premium na tag ng presyo ng Ultra.

Sa pangkalahatan, ang Ultra ay isang mahusay na smartwatch, ngunit maaaring hindi pa nito nahanap ang tunay na madla nito. Ang mga tampok nito ay tumutugon sa mga adventurous, ngunit tila ang karamihan sa mga potensyal na mamimili ay maaaring hindi nangangailangan ng mga tampok na ito o mas nasiyahan sa iba pang mga device sa merkado.

Pinagmumulan:

– Victoria Song, The Verge