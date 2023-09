Inanunsyo ng Apple ang Kaganapang Taglagas: Mga Bagong iPhone at iOS 17 na Feature

By

Nagtakda ang Apple ng petsa para sa kaganapan sa taglagas nito, kung saan inaasahang maglalabas ito ng mga bagong iPhone at bagong Apple Watch. Kasabay nito, ang iOS 17, ang pinakabagong bersyon ng operating system ng Apple, ay ilalabas din. Ang iOS 17 ay nasa beta development sa loob ng ilang buwan at malamang na magiging available para sa pampublikong pag-download pagkatapos ng kaganapan sa Setyembre 12.

Kaya, ano ang maaari nating asahan mula sa iOS 17? Narito ang ilan sa mga pangunahing tampok:

1. Text-to-Speech na Feature ng Safari

Ipinakilala ng iOS 17 ang bagong feature na “Makinig sa Pahina” sa Safari. Sa pamamagitan ng pag-tap sa lowercase at uppercase na A sa tabi ng address bar, maa-access ng mga user ang isang menu na nagpapahintulot sa boses ni Siri na basahin ang buong webpage, kabilang ang impormasyon sa anumang mga litrato. Magiging kapaki-pakinabang ang feature na ito kapag puno ang mga kamay ng mga user o walang salamin sa pagbabasa.

2. Impormasyon sa Paglipad sa pamamagitan ng Mga Text Message

Nagiging mas madali ang pagbabahagi ng impormasyon ng flight sa iOS 17. Maaaring i-text ng mga user ang airline at flight number sa isang tao, na maaaring pindutin nang matagal ang mensahe upang makita ang detalyadong impormasyon ng flight gaya ng ruta, status (sa oras o naantala), at ang bagahe mag-claim ng carousel para sa pagdating. Ang tampok na ito ay partikular na makakatulong para sa mga sinusundo sa paliparan.

3. Bagong Facetime Features

Mayroong ilang bagong feature na idinagdag sa Facetime sa iOS 17. Kung hindi nasagot ang isang tawag sa Facetime, maaaring mag-iwan ang mga user ng voicemail ng Facetime. Bukod pa rito, ang mga user ay magkakaroon ng kakayahang makakita ng real-time na transcript ng kung ano ang sinasabi ng tumatawag kung pipiliin nilang ipadala ang tawag sa voicemail. Nagbibigay-daan ito sa mga user na magpasya kung gusto nilang sagutin ang tawag o iwanan ito sa voicemail, nang hindi nalalaman ng tumatawag.

4. Pinasimpleng Pagtanggal ng Two-Factor Authentication Text

Pinapadali ng iOS 17 na pamahalaan ang mga text ng two-factor authentication. Ang mga code na ito, na nagbibigay ng karagdagang layer ng seguridad para sa pag-log in sa mga serbisyo, ay maaari na ngayong awtomatikong tanggalin pagkatapos na magamit ang mga ito. Sa pamamagitan ng pag-enable sa opsyong “Awtomatikong Linisin” sa Mga Setting > Mga Opsyon sa Password, maaaring ipatanggal ng mga user sa kanilang Messages app ang mga code na ito upang mapanatiling maayos ang kanilang inbox.

5. Ang Standby Mode ay Ginawang Ang Huwag Istorbohin sa Isang Makinis na Alarm Clock

Ipinakilala ng iOS 17 ang isang feature na tinatawag na “Standby.” Kapag ang mga user ay nagcha-charge ng kanilang mga telepono sa gabi at inilagay ang mga ito patagilid, ang telepono ay nagiging isang makinis at nako-customize na alarm clock sa gilid ng kama. Ang mga user ay maaaring magdagdag ng mga paalala, mga presyo ng stock, mga ulo ng balita, at impormasyon ng baterya sa display upang i-personalize ang kanilang karanasan sa Standby mode.

Tandaan na ang iOS 17 ay hindi tugma sa lahat ng iPhone. Kapansin-pansin, ang iPhone 8, 8 Plus, at iPhone X ay hindi makakatanggap ng update.

Pinagmumulan:

– WAKA Action 8 News