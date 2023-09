iOS 17: Mga Bagong Tampok para sa Mga Gumagamit ng iPhone

Apple is set to release iOS 17 during its event on September 12th, bringing a host of new features to iPhone users. While the focus may be on the new iPhone 15, those with existing iPhones can still benefit from the updates.

Isang kapansin-pansing feature ang “Name Drop,” na nagbibigay-daan sa mga user na madaling magbahagi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paglapit sa kanilang mga telepono at pag-tap. Ang feature na ito, na katulad ng inaalok ng mga Android device sa loob ng maraming taon, ay nag-aalis ng pangangailangan para sa pagpapalitan ng mga numero at pag-text.

Bukod pa rito, ipinakilala ng iOS 17 ang “Point and Speak,” isang feature ng pagiging naa-access na tumutulong sa mga user sa pagtukoy ng mga produkto o label. Sa pamamagitan ng paggamit ng opsyon sa magnifying glass sa control panel, maaaring ituro ng mga user ang kanilang camera sa isang item at babasahin ni Siri nang malakas ang impormasyong ipinapakita. Maaaring makatulong ang feature na ito para sa pagbabasa ng maliliit na text sa mga label o control panel.

Pahahalagahan din ng mga mahilig sa sticker ang pinahusay na functionality ng mga sticker sa iOS 17. Lahat ng mga opsyon sa sticker, kabilang ang memoji, emoji, at custom na sticker, ay maginhawang matatagpuan sa isang lugar sa loob ng iMessage app. Ang mga gumagamit ay maaaring gumawa ng sarili nilang mga sticker sa pamamagitan ng pagkuha ng mga paksa mula sa mga larawan.

Higit pa rito, nakakatanggap ang Car Play ng update na nagbibigay-daan sa sinuman sa kotse na konektado sa pamamagitan ng Bluetooth na kontrolin ang musika. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code, ang isa pang user ng iPhone ay madaling makakapagpalit ng mga tungkulin sa DJ na may pahintulot ng telepono na nagpapatugtog ng musika.

Bagama't ilan lamang ito sa mga bagong feature, marami pang iba na maaaring asahan ng mga user ng iPhone. Gayunpaman, ang ilang feature, gaya ng bagong Journaling app para sa mga pang-araw-araw na larawan at alaala, ay hindi magiging available sa araw ng paglabas.

