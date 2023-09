Paano Umunlad ang Mga Diyeta ng mga Footballer sa Nakaraang 50 Taon

Ipinapaliwanag ni Daniel Nisbet, tagapamahala ng mataas na pagganap ng Football Association of Wales National Youth Teams, kung paano nagbago ang diyeta ng mga footballer sa nakalipas na 50 taon. Dati, may kaunting diin sa nutrisyon, na ang mga manlalaro ay inaalok ng tradisyonal na English breakfast bago ang isang laban. Gayunpaman, mula noong kalagitnaan ng 1990s, ang nutrisyon ay naging isang mahalagang aspeto ng paghahanda ng isang manlalaro para sa isang laro.

Ngayon, ang mga football club ay gumagamit ng mga nutrisyunista na nagpaplano ng mga pagkain ng mga manlalaro sa isang mataas na teknikal na paraan. Ang mga pagkain na ito ay iniayon sa mga indibidwal na pangangailangan ng bawat manlalaro, depende sa kung ano ang gusto nilang makamit. Tingnan natin nang mabuti kung paano nagbago ang mga diyeta ng mga manlalaro sa paglipas ng mga taon.

almusal

Sa nakaraan, ang mga footballer ay magkakaroon ng pre-match fry-up o isang bowl ng sugar-coated cereal tulad ng Frosties para makakuha ng enerhiya sa kanilang katawan. Sa ngayon, ang mga manlalaro ay may mga omelette na may spinach, mushroom, kamatis, at avocado para sa almusal. Ang diin ngayon ay sa pagkonsumo ng sapat na protina, na may mga itlog na nagbibigay ng isang makabuluhang mapagkukunan ng protina para sa pagkumpuni at pagbawi ng kalamnan.

Tanghalian

Dati, ang mga footballer ay kumakain ng maraming pulang karne, gaya ng steak, burger, o spaghetti bolognese. Sa ngayon, pinapayuhan ang mga manlalaro na magkaroon ng dalawang bahagi ng dibdib ng manok, dalawang bahagi ng kamote, at dalawang uri ng gulay. Ang mga carbohydrate mula sa pasta at kanin ay mas mahusay na pinagmumulan ng gasolina kaysa sa patatas dahil naglalaman ang mga ito ng mas maraming carbs. Sa araw bago ang isang laban, inirerekomenda ang mga fast-release na carbohydrates tulad ng pasta.

Meryenda

Sa nakaraan, ang mga manlalaro ay magkakaroon ng isang slice ng orange sa kalahating oras o kumain ng jelly beans para sa mabilis na enerhiya. Sa ngayon, ang mga manlalaro ay mas may kamalayan sa komposisyon ng kanilang katawan at pinipili ang pagbawi ng protina shakes o nuts bilang meryenda. Sa araw bago ang isang laban, maaari silang uminom ng carbohydrate na inumin, tulad ng Gatorade o Lucozade.

Hapunan

Pagkatapos ng isang laro, ang mga manlalaro ay dating may isda at chips para sa isang hit ng protina at nagbibigay ng enerhiya na mga carbs, ngunit ito ay puno ng hindi malusog na saturated fats. Ngayon, ang mga manlalaro ay may salmon fillet na may dalawang bahagi ng brown rice at dalawang gulay. Bago ang isang laban, nagpapakarga sila ng puting pasta at kanin, dahil ito ang panggatong ng katawan para sa enerhiya.

Alkohol

Ang pag-inom ng alak ay dating bahagi ng kultura ng football, kung saan ang mga manlalaro ay nagsasama-sama pagkatapos ng isang laban. Gayunpaman, alam na ngayon na ang alkohol ay nagpapabagal sa pagbawi at humahadlang sa pagsipsip ng sustansya. Sa ngayon, ang pag-inom ay nakalaan para sa mga espesyal na okasyon lamang, at ang mga manlalaro ay umiiwas sa alak sa kalagitnaan ng linggo kung mayroon silang darating na laro.

Sa pangkalahatan, ang mga diyeta ng mga footballer ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago sa nakalipas na mga dekada, na may higit na pagtuon sa mga indibidwal na plano sa nutrisyon at ang kahalagahan ng pagkonsumo ng mga tamang pagkain upang ma-optimize ang pagganap.

Pinagmumulan:

– Daniel Nisbet, Football Association of Wales National Youth Teams' high performance manager