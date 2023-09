Inilunsad ng Huawei ang Mate 60 Series: Isang Potensyal na Karibal ng Apple sa Smartphone Market ng China

Inilabas kamakailan ng Huawei Technologies ng China ang bagong Mate 60 series ng mga smartphone nito, na nakakuha ng pandaigdigang atensyon para sa teknolohiya nito na nagmumungkahi na nalampasan ng kumpanya ang mga parusa ng US. Maaaring iposisyon ng pag-unlad na ito ang Huawei bilang isang mabigat na katunggali sa Apple. Ang Mate 60 at Mate 60 Pro ay inihayag noong huling bahagi ng Agosto, at dalawa pang modelo, ang Mate X5 at ang Mate 60 Pro+, ay inilunsad noong Biyernes.

Ang isang natatanging tampok ng serye ng Mate 60 ay ang kakayahang suportahan ang mga komunikasyon sa satellite, na nagbibigay-daan sa mga user na tumawag at magpadala ng mga mensahe sa mga lugar na walang mga mobile signal o internet, tulad ng mga bundok o sa dagat. Bagama't hindi isiniwalat ang mga partikular na detalye tungkol sa mga chips na ginamit, natuklasan ng kumpanya ng pagsusuri na TechInsights na ang mga telepono ay pinapagana ng bagong Kirin 9000s chip ng Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ng China. Ang mga maagang pagsusuri sa bilis na isinagawa ng mga mamimiling Tsino ay nagpapahiwatig na ang Mate 60 Pro ay ipinagmamalaki ang mga bilis ng pag-download na higit pa sa mga top-of-the-line na 5G na telepono.

Sa mga tuntunin ng mga supplier, hindi opisyal na pinangalanan ng Huawei ang mga ito, ngunit nalaman ng TechInsights na ang mga bahagi ng DRAM at NAND ng SK Hynix ng South Korea ay ginagamit sa serye ng Mate 60. Kasalukuyang nagsasagawa ng imbestigasyon ang SK Hynix, na tumigil sa pakikipagnegosyo sa Huawei pagkatapos ng mga paghihigpit ng US noong 2019. Naglalaman din ang Mate 60 Pro ng mas mataas na proporsyon ng mga bahagi ng chip na gawa sa China kumpara sa mga nakaraang modelo.

Dati ang pinakamalaking nagbebenta ng smartphone sa mundo, ang Huawei ay nahaharap sa pagbaba sa bahagi ng merkado dahil sa limitadong access nito sa mga tool sa paggawa ng chip kasunod ng mga parusa ng US. Bumaba ang market share nito sa China sa 11% ngayong taon mula sa 27% noong 2020. Ang Apple, sa kabilang banda, ang naging dominanteng premium smartphone maker sa China sa panahong ito, na ang market share nito ay tumaas mula 11% hanggang 19%, ayon sa data mula sa Counterpoint.

Naniniwala ang mga analyst ng industriya na ang serye ng Mate 60 ay maaaring magpahiwatig ng muling pagkabuhay ng Huawei bilang isang karibal sa Apple sa merkado ng China. Ang damdaming makabayan na hinihimok ng tumataas na tensyon sa pagitan ng US at China ay maaaring mag-ambag sa malakas na benta, kung saan ang state media at mga gumagamit ng internet ay pinupuri ang paglulunsad bilang isang suntok laban sa US Ming-Chi Kuo, isang analyst sa TF International Securities, na hinuhulaan na ang Mate 60 Pro ay magpapadala sa pagitan ng 5.5 hanggang 6 na milyong mga yunit sa ikalawang kalahati ng taong ito, isang 20% ​​na pagtaas mula sa unang binalak na mga volume. Hinuhulaan pa ni Kuo na ang pinagsama-samang pagpapadala ng Mate 60 Pro ay maaaring umabot ng hindi bababa sa 12 milyong mga yunit sa loob ng isang taon ng paglulunsad.

