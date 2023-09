Nagbebenta ang Western Digital ng Milpitas Campus sa halagang $192.5 Million, Pumapasok sa Leaseback Deal

By

Ang tagagawa ng computer storage na nakabase sa California, ang Western Digital, ay nakakumpleto kamakailan ng isang sale at leaseback deal sa Blue Owl Capital para sa opisina nito sa Milpitas, R&D, at manufacturing campus. Ang five-building property, na matatagpuan sa 901, 951, 1001, 1051, at 1101 Sandisk Drive, ay naibenta sa halagang $192.5 milyon, kasama ang Blue Owl bilang mamimili. Bilang bahagi ng kasunduan, lumagda ang Western Digital ng 16 na taong pag-upa para sa 37-acre na site na umaabot hanggang 2039.

Ang Milpitas campus, na dating punong-tanggapan ng tagagawa ng flash-drive na SanDisk, ay nakuha ng Western Digital noong 2016. Kasama sa campus ang mga opisina, research-and-development facility, at manufacturing plants, na sumasaklaw sa kabuuang 580,322 square feet. Ang Blue Owl, na kilala sa pagtutok nito sa mga transaksyon sa pag-leaseback, ay nagbayad ng $332 kada square foot para sa property.

Ang mga deal sa pag-leaseback, tulad ng isang ito, ay nagbibigay-daan sa mga kumpanya na i-unlock ang cash na nakatali sa mga asset ng real estate. Maaari itong maging isang kapaki-pakinabang na paraan upang makalikom ng mga pondo nang hindi gumagamit ng pagbebenta ng mga stock o pag-iisyu ng utang, lalo na sa mga panahon ng mas mataas na mga rate ng interes o kapag ang halaga ng stock ng kumpanya ay mababa.

Ang presyo ng stock ng Western Digital ay nakaranas ng mga pagbabago-bago, tumaas ng 37% ngayong taon ngunit bumaba ng 43% mula sa peak nito noong Abril 2021. Ang market capitalization ng kumpanya ay kasalukuyang nasa halos $14 bilyon. Sa nakaraang taon ng pananalapi, iniulat ng Western Digital ang pagkawala ng $1.3 bilyon. Sa humigit-kumulang $2 bilyon na cash, ang kumpanya ay nahaharap sa $1.1 bilyon sa mga tala na dapat bayaran sa susunod na taon at babayaran din ang isang bayarin sa buwis na $523 milyon sa kasalukuyang quarter.

Bukod sa Milpitas campus, ang Western Digital ay nagmamay-ari din ng office headquarters nito na matatagpuan sa 5601 Great Oaks Pkwy sa San Jose.

Mga Pinagmulan: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance