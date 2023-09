Inilunsad ng Western Digital ang SN770M NVMe SSD para sa Steam Deck at ROG Ally

By

Ipinakilala ng Western Digital ang SN770M NVMe SSD, partikular na idinisenyo para sa mga device tulad ng Steam Deck at ROG Ally. Ang maliit na M.2 2230 form factor drive ay may 500GB, 1TB, at 2TB na mga opsyon, na nagbibigay ng mga handheld gamer ng makabuluhang upgrade sa storage.

Dati, ang pagpapalit ng SSD sa loob ng Steam Deck ay medyo madali, ngunit ang paghahanap ng M.2 2230 drive ay isang hamon. Ang mga drive na ito ay hindi karaniwang magagamit sa mga consumer at mas karaniwang matatagpuan sa mga laptop ng Dell at Microsoft Surface. Gayunpaman, ang sitwasyon ay bumubuti kamakailan, kasama ang mga kumpanyang tulad ng Sabrent, Micron, Corsair, at Framework na nag-aalok ng M.2 2230 drive. Inilabas din ng Framework ang sarili nitong 2TB upgrade drive mas maaga sa taong ito.

Ang pagpasok ng Western Digital sa market na ito ay isang positibong pag-unlad para sa handheld gaming. Ang kanilang mga drive ay nag-aalok ng mga kahanga-hangang bilis na hanggang 5,150 MB/s batay sa PCIe Gen 4. Ang 1TB na bersyon ng SN770M NVMe SSD ay mabibili sa online na tindahan ng Western Digital at Best Buy sa halagang $109.99. Ang 2TB na bersyon ay eksklusibong magagamit sa Best Buy para sa $239.99.

Sa pangkalahatan, ang SN770M NVMe SSD ng Western Digital ay nagbibigay ng maginhawang solusyon para sa mga gamer na gustong mag-upgrade ng storage sa kanilang mga handheld device. Ang pagkakaroon ng mga drive na ito mula sa mga kilalang tagagawa ay nagpapahusay sa mga opsyon para sa mga consumer, na ginagawang mas madaling makahanap ng mga angkop na upgrade para sa kanilang mga device.

Pinagmumulan:

– Tom Warren. (The Verge)