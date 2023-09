Inilunsad ng Western Digital ang WD Blue SN580 NVMe SSD na may Pinahusay na Pagganap para sa Mga Mahilig sa Creative

Ipinakilala ng Western Digital ang WD Blue SN580 NVMe SSD, isang bagong karagdagan sa lineup ng produkto nito ng mga solid-state drive (SSD). Partikular na idinisenyo para sa mahilig sa malikhaing komunidad at mga propesyonal, ang panloob na flash drive na ito ay gumagamit ng NVMe PCIe Gen 4.0 na teknolohiya, na nag-aalok ng mas mataas na pagtugon sa application at mas mabilis na oras ng pag-boot.

Ang WD Blue SN580 NVMe SSD ay magagamit na ngayon para sa pagbili online sa Amazon.in at mga piling retail na tindahan sa India. Ito ay may limitadong warranty na 5 taon, na nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga user.

Ang drive ay magagamit sa mga kapasidad mula sa 250GB hanggang 2TB, na may panimulang presyo na Rs 4,599. Kasama sa mga pangunahing tampok nito ang teknolohiyang NVMe PCIe Gen 4.0, na nagbibigay-daan sa mga user na mag-multitask nang walang kahirap-hirap sa pagitan ng malaki at kumplikadong mga proyekto na may bilis ng pagbasa at pagsulat na hanggang 4,150 MB/s.

Kasama rin sa drive ang teknolohiya ng nCache 4.0, na nagpapagana ng high burst write performance at mabilis na pagkopya ng malalaking file at media asset. Sa kanyang makinis na M.2 2280 form factor, ang WD Blue SN580 NVMe SSD ay nagbibigay ng hanggang 2TB ng storage para sa mga application, data, larawan, 4K na video, at musika.

Sa mga tuntunin ng pagiging maaasahan, ang Western Digital ay nag-aalok ng 5-taong limitadong warranty para sa SSD, kasama ang isang rating na hanggang 900TBW (terabytes na nakasulat) para sa 2TB na modelo. Bukod pa rito, ang drive ay may mababang mga kinakailangan sa kapangyarihan, na ginagawang perpekto para sa pag-maximize ng buhay ng baterya ng laptop.

Sinabi ni Khalid Wani, Senior Director ng Sales sa Western Digital India, na habang lumalaki ang pangangailangan para sa nakaka-engganyong digital na content sa India, may pangangailangan para sa mga tool na may mataas na pagganap. Ang WD Blue SN580 NVMe SSD, na may napakabilis na kidlat na NVMe PCIe Gen 4.0 na teknolohiya, ay tumutugon sa pangangailangang ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga oras ng pagkarga. Ang slim form factor nito at mapagbigay na kapasidad ng storage ay ginagawa itong angkop para sa parehong mga propesyonal at naghahangad na creator.

Sa kabuuan, nag-aalok ang bagong WD Blue SN580 NVMe SSD ng pinahusay na pagganap at pagiging maaasahan para sa komunidad at mga propesyonal na mahilig malikhain. Sa makabagong teknolohiya at makinis na disenyo nito, binibigyang-daan nito ang mga user na harapin ang malalaki at kumplikadong mga proyekto nang mahusay habang tinitiyak na ligtas na nakaimbak ang kanilang data. Ang pagkakaroon ng drive sa iba't ibang mga kapasidad at ang 5-taong limitadong warranty ay higit na nagpapahusay sa apela nito.

Kahulugan:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, isang protocol na nagbibigay-daan sa mahusay na komunikasyon sa pagitan ng host at solid-state drive.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, isang high-speed serial computer expansion bus standard.

Gen 4.0: Ang ika-apat na henerasyon ng PCIe, na nagbibigay ng mas mataas na bandwidth at mas mabilis na mga rate ng paglilipat ng data.

