Ang Mga Sasakyan ay Higit na Makapangyarihan kaysa Kailanman: Ang Tuned 911 Turbo S Outperforms Stock Porsche 918 Spyder

Sa mundo ng mga mahilig sa kotse, ang kapangyarihan ay hari, at ang mga kotse ngayon ay mas makapangyarihan kaysa dati. Ang pinakabagong halimbawa nito ay ang 911 Turbo S, isang powerhouse sa track na nakakuha ng atensyon ng mga aftermarket tuner na naghahanap ng mas maraming power mula sa modelo. Lumitaw ang isang video na nagpapakita ng isang nakatutok na 911 Turbo S na nakikipag-head-to-head sa isang serye ng mga drag race laban sa isang stock na Porsche 918 Spyder, na nagha-highlight kung paano lumiit ang agwat sa pagganap sa pagitan ng dalawang kotse.

Pagdating sa powertrain, ang 918 Spyder ay gumagamit ng hybrid system. Pinagsasama nito ang isang 4.6-litro na natural aspirated na V8 na makina na may dalawang de-koryenteng motor, isa sa bawat ehe. Ang setup na ito ay nagreresulta sa kabuuang output na 887 horsepower at 944 pound-feet ng torque. Sa kabilang banda, ang 911 Turbo S ay walang electric assist, ngunit nakakatanggap ito ng banayad na tune mula sa ES Motor. Ang twin-turbocharged na 3.8-litro na flat-six na makina nito ay naghahatid ng 650 lakas-kabayo at 590 pound-feet ng torque sa stock form. Gayunpaman, sa mga upgrade tulad ng mga bagong intercooler at isang titanium exhaust kit, ang nakatutok na 911 ay gumagawa ng 888 lakas-kabayo at 737 pound-feet ng torque.

Ang isa pang kadahilanan na nakakaimpluwensya sa pagganap ay ang timbang. Ang 911 Turbo S ay mas magaan kaysa sa 918 Spyder, na tumitimbang ng 3,615 pounds kumpara sa 3,688 pounds ng hybrid. Ang parehong mga kotse ay nagtatampok ng mga all-wheel drive system ngunit gumagamit ng iba't ibang mga gearbox. Ang 918 ay may pitong bilis na gearbox, habang ang 911 ay nilagyan ng walong bilis na PDK transmission.

Ang mga drag race sa pagitan ng dalawang modelong Porsche na ito ay nagpapakita ng ilang kawili-wiling resulta. Ang 918 Spyder ang nangunguna sa unang karera, na nahuli ang 911 sa pamamagitan ng sorpresa at naunang tumawid sa finish line. Gayunpaman, sa mga sumusunod na tatlong karera, sinigurado ng 911 Turbo S ang tagumpay, na nakumpleto ang quarter-mile race sa loob ng 9.7 segundo kumpara sa 918 segundo ng 9.9. Nahigitan din ng 911 ang hybrid hypercar sa mga rolling race at nanalo pa sa brake test.

Ang Porsche 918 Spyder ay itinuturing na isang cutting-edge na kotse isang dekada na ang nakalipas, ipinagmamalaki ang nakamamanghang pagganap at isang mataas na tag ng presyo. Gayunpaman, ang isang nakatutok na 911 Turbo S ay maaari na ngayong malampasan ang 918 para sa isang maliit na bahagi ng gastos. Ipinapakita nito ang patuloy na pag-unlad sa teknolohiya ng automotive at ang mga kahanga-hangang kakayahan ng aftermarket tuning.

