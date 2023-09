Ang Wonderlust Event ng Apple ay Nagpapakita ng Mga Bagong Modelo ng iPhone at Relo

Nagsimula na sa US ang pinakaaabangang kaganapan ng "Wonderlust" ng Apple, na nagpapakita ng mga pinakabagong modelo ng iPhone at Apple Watch. Kinukumpirma ng kaganapan ang ilang tsismis na pumapalibot sa mga bagong device, habang inilalahad din ang mga hindi inaasahang feature.

Ang isang makabuluhang anunsyo ay ang paglipat ng Apple mula sa mga koneksyon ng Lightning patungo sa pamantayang pang-industriya na USB-C para sa entry-level na modelo ng bagong serye ng iPhone, ang iPhone 15. Ang pagbabagong ito ay umaayon sa mga bagong regulasyon ng EU at malamang na mag-aalok ng mas mabilis na bilis ng paglilipat ng data. Gayunpaman, ang mas mabilis na Bersyon 3 USB-C ay magagamit lamang sa iPhone 15 Pro at Pro Max.

Ang isa pang kumpirmadong tsismis ay ang extension ng feature na "Digital Island" sa buong linya ng iPhone. Nagtatampok na ngayon ang iPhone 15 at 15 Plus ng "pill" o animated na takip para sa camera at sensor notch sa tuktok ng screen. Nakatanggap ang feature na ito ng positibong feedback sa iPhone 14 Pro at Pro Max, ngunit kasalukuyang nag-aalok ng buong functionality na eksklusibo sa mga sariling app ng Apple.

Ang mga leaks tungkol sa mga modelo ng iPhone 15 Pro at Pro Max na nagtatampok ng mas magaan at mas malakas na mga kaso ng Titanium ay nagpapatunay din na totoo, bagaman ang presyo ay nananatiling pareho sa mga nakaraang modelo.

Sa isang nakakagulat na twist, inilabas ng Apple ang isang bagong tampok na tinatawag na Roadside Assist, na nagpapalawak ng serbisyong text-via-satellite nito. Magagamit lamang sa US sa pakikipagtulungan sa AAA, pinapayagan ng serbisyong ito ang mga user na humiling ng tulong sa tabing daan. Ang pamumuhunan ng Apple sa imprastraktura ng satellite para sa mga serbisyong text-via-satellite nito ay nakinabang sa American firm na Globalstar.

Sa panahon ng kaganapan, ang Apple CEO na si Tim Cook ay nagbahagi ng mga kuwento ng mga indibidwal na na-save ng SOS text-via-satellite feature sa kasalukuyang modelo ng iPhone 14. Nagbigay din si Cook ng update sa paparating na Apple Vision Pro, isang mixed-reality device na inaasahang ilulunsad sa unang bahagi ng susunod na taon.

Sa pangkalahatan, ang kaganapan ng Wonderlust ng Apple ay naghatid sa mga inaasahang alingawngaw habang nagpapakilala ng mga bagong feature na nagpapakita ng pangako ng kumpanya sa pagbabago at karanasan ng user.

Pinagmulan: Chris Keall, The New Zealand Herald