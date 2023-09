Malaswang Mamahaling Custom na iPhone na Sinasaklaw ng Mga Diamante at Ginto

By

Ang isang kumpanyang Ruso na tinatawag na Caviar ay lumikha ng isang ultra-eksklusibo at napakamahal na custom na iPhone. Ang marangyang device na ito ay naglalayon sa napakayaman, na walang gastos pagdating sa pagiging eksklusibo.

Inilalarawan ng Caviar ang sarili bilang isang internasyonal na tatak na dalubhasa sa paglikha ng mga custom na luxury device. Pinagsasama ng kanilang mga produkto ang mga matataas na teknolohiya sa mga katangi-tanging materyales tulad ng ginto, diamante, natural na katad, carbon, enamel ng alahas, meteorites, at mga bihirang artifact.

Ang custom na iPhone na pinag-uusapan ay nagkakahalaga ng nakakagulat na R11,636,578. Ang telepono ay may natatanging casing na gawa sa 18K puting ginto at nilagyan ng 570 indibidwal na diamante. Bilang karagdagan, ito ay may kasamang Snowflake Graff necklace pendant na ginawa ni Laurence Graff, isang kilalang English jeweler. Ang pendant lang ay nagkakahalaga ng R1,323,690.

Ang palawit ng kuwintas ay hugis ng isang openwork na snowflake at pinalamutian ng bilog at hugis marquise na mga diamante. Nakabitin ito sa isang puting gintong kadena na may mga bilog na diamante. Ang kabuuang bigat ng mga diamante sa palawit ay humigit-kumulang 6.65 carats.

Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa si Caviar ng katawa-tawang mamahaling mga hand-held device. Dati silang gumawa ng mga produkto tulad ng iPhone 7 na pinahiran ng ginto at ang Tyrannophone, na isang iPhone 13 Pro na naka-embed sa isang tunay na ngipin ng Tyrannosaurus rex.

Ang mga napakagandang device na ito ay naka-target sa mga indibidwal na may hindi maisip na dami ng kayamanan. Bagama't ang karaniwang tao ay maaaring nahihirapang unawain ang paggastos ng napakaraming halaga sa isang telepono, para sa napakayaman, isa lamang itong paraan upang magpakasawa sa kanilang marangyang pamumuhay.

Sa pangkalahatan, itinatag ng Caviar ang sarili bilang isang tatak na tumutugon sa napakayaman, na nagbibigay sa kanila ng eksklusibo at marangyang mga custom na device.

Pinagmumulan:

– IOL