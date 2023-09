Pagsasanay na Nakabatay sa Katibayan at ang Ebolusyon ng Can't Wait to Learn Program

Can't Wait to Learn, ang digital education program ng War Child para sa mga batang apektado ng conflict, ay palaging ginagabayan ng siyentipikong ebidensya. Gayunpaman, upang maituring na tunay na "batay sa ebidensya," dapat matugunan ng isang interbensyon ang ilang pamantayan. Sa pamamagitan ng malakihang pag-aaral sa Uganda, natugunan na ngayon ng Can't Wait to Learn ang mga pamantayang ito, na nagmamarka ng isang kapana-panabik na ebolusyon para sa programa.

Ang kasanayang nakabatay sa ebidensya ay ang konsepto na ang mga kasanayan sa trabaho, gaya ng pag-aalaga, edukasyon, o suportang psychosocial para sa mga bata, ay dapat na nakabatay sa siyentipikong ebidensya. Kabilang dito ang paggamit ng mahigpit na proseso ng pananaliksik upang patunayan ang epekto ng mga interbensyon, sa halip na umasa sa tradisyon, intuwisyon, o personal na karanasan. Ang mga organisasyon ng tulong ay dapat na handang managot sa kanilang sarili upang matiyak na hindi sila nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan.

Ang diskarte na nakabatay sa ebidensya ay nagsisimula sa mga interbensyon na sumasailalim sa siyentipikong pananaliksik, tulad ng mga pagsusuri sa pagiging posible o kinokontrol na mga pagsubok. Ang mga natuklasan mula sa mga pag-aaral na ito ay ginagamit upang iakma at mapabuti ang pamamaraan kung ang mga ito ay hindi tiyak o hindi sapat. Kung ang mga natuklasan ay positibo, ang interbensyon ay umuusad sa susunod na yugto ng pagsusuri.

Sumailalim ang Can't Wait to Learn sa isang randomized na kinokontrol na pagsubok sa Uganda sa nakalipas na 18 buwan. Ang pag-aaral ay kinasasangkutan ng 1507 mga bata mula sa 30 mga paaralan sa Isingiro District. Pinalitan ng kalahati ng mga paaralan ang mga regular na aralin sa Ingles at matematika ng Can't Wait to Learn upang direktang ihambing ang pagiging epektibo nito. Ang mga resulta ng pag-aaral, na mai-publish sa lalong madaling panahon sa isang siyentipikong journal, ay nagpapakita na ang Can't Wait to Learn ay hindi lamang gumaganap nang mas mahusay kaysa sa karaniwang edukasyon ngunit mas mahusay din ang pagganap sa karamihan ng mga programang EdTech na ginagamit sa mga katulad na setting.

Ang pagsubok na ito sa Uganda ay nagpapatibay sa Can't Wait to Learn bilang isang ganap na programang nakabatay sa ebidensya. Ito ay bahagi ng isang koleksyon ng 10 pananaliksik na pag-aaral na isinagawa ng War Child sa mga bansang tulad ng Chad, Jordan, Lebanon, at Sudan mula nang simulan ang programa. Sa Sudan, natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga bata ay nag-improve ng halos dalawang beses na mas malaki sa matematika at halos tatlong beses na higit pa sa pagbabasa kumpara sa programa ng pamahalaan sa pag-aaral para sa mga batang wala sa paaralan.

Ang milestone na ito sa Uganda ay minarkahan ang simula ng paglalakbay ng Can't Wait to Learn. Alinsunod sa localization approach, ang pagpapatupad ng programa ay ipinasa sa lokal na munisipalidad. Sa pamamagitan ng pagbabahagi kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi sa pamamagitan ng pananaliksik, ang Can't Wait to Learn ay naglalayong isulong ang makabuluhang pag-unlad tungo sa pagbibigay ng libre, patas, at de-kalidad na edukasyon para sa lahat ng mga batang apektado ng kaguluhan.

Ang Can't Wait to Learn ay unang binuo sa Sudan noong 2012 at mula noon ay sinubukan at ipinatupad sa iba't ibang bansa. Ito ay umabot na sa humigit-kumulang 100,000 mga bata sa ngayon, na may promising prospect para sa hinaharap na paglaki.

– Can't Wait to Learn – Digital education program ng War Child para sa mga batang apektado ng conflict

– Mark Jordans, Propesor ng Child and Adolescent Global Mental Health at War Child Director ng Research & Development

– Jasmine Turner, pinuno ng pananaliksik para sa Can't Wait to Learn