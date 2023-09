Bumagsak ang Apple Stock nang Ipagbawal ng Mga Opisyal ng China ang mga iPhone sa Trabaho

Ang stock ng Apple (AAPL) ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba ng higit sa 6% mas maaga sa linggong ito dahil sa pagbabawal sa mga iPhone sa mga ahensya ng sentral na pamahalaan sa China. Ang paglabas ng bagong high-end na telepono mula sa Huawei ay nagdagdag din ng pressure sa Apple, kasabay ng paparating na paglulunsad ng bago nitong iPhone 15.

Sa kabila ng mga ito tungkol sa mga headline, naniniwala ang analyst ng Morgan Stanley na si Erik Woodring na magiging minimal ang epekto. Sinabi ni Woodring na ang reaksyon ng merkado ay nag-overestimate sa potensyal na kahalagahan ng mga headline ng China at na ang pagbaba ng stock ay pinalaki.

Kahit na sa isang pinakamasamang sitwasyon, hinuhulaan ni Morgan Stanley na ang Apple ay mawawalan lamang ng halos 4% ng kita at 3% ng mga kita sa bawat bahagi. Itinuturing ni Woodring ang posibilidad na mawala ang 70% ng mga pagpapadala ng iPhone sa China bilang napaka-malas.

Higit pa rito, ang pagsusuri ng JPMorgan ay nagpapahiwatig na ang Apple ay patuloy na tumataas ang bahagi ng merkado nito sa China sa nakalipas na ilang taon, na kumukuha ng humigit-kumulang 20% ​​ng Chinese market sa unang quarter ng 2023. Gayunpaman, ang analyst ng JPMorgan na si Samik Chatterjee ay nagmumungkahi na ang mga kamakailang paghihigpit sa iPhone Ang pagmamay-ari ng mga empleyado ng gobyerno, kasama ang bagong paglabas ng telepono ng Huawei, ay maaaring magdulot ng mga hamon para sa Apple sa pagpapanatili ng mga kita sa bahagi nito sa China.

Ang pagganap ng stock ng Apple ay isang paksa ng talakayan, na may mga alalahanin sa labis na pagpapahalaga na lumitaw pagkatapos na hindi nakuha ng kumpanya ang mga inaasahan para sa mga benta ng iPhone at iniulat ang pagbaba ng kita noong unang bahagi ng Agosto. Ang paparating na paglulunsad ng iPhone 15 ay nakikita bilang kritikal para sa presyo ng pagbabahagi ng Apple, na may mababang mga inaasahan ng mamumuhunan na kailangang malampasan ng kumpanya.

Bagama't hindi inaasahan ng mga analyst ang makabuluhang pag-upgrade para sa iPhone 15, maaaring makinabang pa rin ang Apple sa mga user na nag-a-upgrade ng kanilang mga kasalukuyang iPhone. Tinatantya ng JPMorgan na magbebenta ang Apple ng 218 milyong mga iPhone mula Setyembre hanggang katapusan ng taon, bahagyang mas mababa kaysa sa kabuuan noong nakaraang taon.

Sa pangkalahatan, sa kabila ng kamakailang mga hamon sa China at sa paparating na paglulunsad ng iPhone, naniniwala ang mga analyst na ang pagbaba ng stock ng Apple ay labis na, at ang kumpanya ay may potensyal para sa parehong paglago ng yunit at average na pagbebenta ng presyo.

