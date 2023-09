Inilabas ng Wahoo ang Bagong Smart Trainer at Smart Bike para sa Indoor Training

Ang Wahoo ay naglunsad kamakailan ng dalawang bagong produkto para sa panloob na pagsasanay: isang top-of-the-line na smart trainer at isang mas abot-kayang smart bike. Ang Wahoo KICKR MOVE ay isang matalinong tagapagsanay na may kasamang movable base, na nagbibigay-daan dito na mag-slide pabalik-balik habang nasa biyahe ka, na nagbibigay ng mas dynamic at nakaka-engganyong karanasan. Ang KICKR MOVE ay binuo sa parehong pundasyon ng nakaraang modelo, ang Wahoo KICKR V6/2022, ngunit may karagdagang tampok ng paggalaw.

Ang KICKR MOVE ay nagpapanatili ng mga pangunahing tampok ng hinalinhan nito, kabilang ang isang power accuracy claim na +/- 1%, isang maximum na incline na 20%, at suporta para sa hanggang 2,200 watts ng resistensya. Nagtatampok din ito ng dual ANT+/Bluetooth Smart na suporta, built-in na WiFi, at compatibility sa iba't ibang laki ng axle. Ang tagapagsanay ay may kasamang 11-speed cassette at may presyong $1,599.99. Bukod pa rito, inihayag ni Wahoo na ang KICKR MOVE ay tugma sa KICKR CLIMB, ngunit kakailanganin ang isang accessory adapter.

Ipinakilala din ng Wahoo ang Wahoo KICKR Bike SHIFT, isang bagong smart bike na nag-aalok ng mas abot-kayang opsyon para sa panloob na pagsasanay. Ang KICKR Bike SHIFT ay nilagyan ng mga advanced na feature tulad ng auto-calibration, simulated shifting, at built-in climbing simulation. Mayroon itong power accuracy claim na +/- 1% at may kasamang dual ANT+/Bluetooth Smart na suporta. Ang KICKR Bike SHIFT ay nagkakahalaga ng $2,999.99.

Ang parehong mga produkto ay sinubukan ng iba't ibang mga sakay at nakatanggap ng positibong feedback para sa kanilang pagganap at kagalingan. Ang KICKR MOVE, sa partikular, ay pinuri dahil sa kakayahang magbigay ng makatotohanang karanasan sa pagsakay sa movable base nito.

Sa pagpapalabas ng mga bagong produktong ito, layunin ng Wahoo na magbigay sa mga indoor cyclist ng mataas na kalidad at nakaka-engganyong mga opsyon sa pagsasanay para sa paparating na indoor training season. Naghahanap ka man ng matalinong tagapagsanay o matalinong bisikleta, saklaw ka ng Wahoo.

Pinagmumulan:

– Wahoo KICKR MOVE page ng produkto

– Wahoo KICKR Bike SHIFT page ng produkto